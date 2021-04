Perché non mangiare miele: ecco l’incredibile verità

Probabilmente il miele è uno dei cibi più mangiati ed utilizzati in tutta Italia. Il suo utilizzo è un vero e proprio toccasana per la nostra salute ma vi sono degli esperti che sostengono che il miele non si deve mangiare. Andiamo infatti a vedere cosa succede se ne mangi tutti i giorni. Fa bene o male?

Le proprietà del miele sono veramente tantissime, soprattutto quelle benefiche per la nostra salute. Esso infatti aiuta innanzi tutto a controllare i livelli del colesterolo nel sangue e soprattutto abbassa i nostri livelli di stress. Inoltre il miele viene utilizzato anche come rimedio per l’intestino pigro: grazie ad esso riusciamo a velocizzare determinate funzioni, ma non solo. Mangiare miele fa bene anche al cervello perché migliora la memoria e lo stato di concentrazione ed in più ha anche delle proprietà antiossidanti. Chi fa un costante uso di miele riesce a contrastare l’invecchiamento della pelle e può anche combattere le rughe. Il miele viene utilizzato anche come antibatterico e come rimedio per l’acne.

Perché non mangiare miele

Molto difficile è dire che non si deve mangiare miele anche se alcuni esperti sottolineano che questo alimento possa essere dannoso per la nostra salute. Il miele è molto semplice da assimilare e fornisce anche energia al nostro organismo. E’ composto da diversi zuccheri come il glucosio che è un vero e proprio carburante di energia.

Abbiamo già visto che il miele non fa ingrassare ma giustamente questo accade solo se non se ne fa un uso troppo elevato. Qualsiasi cibo se mangiato in abbondanza può essere una causa di ingrassamento. Nel caso in cui tu stia cercando un sostituto dello zucchero allora proprio questo alimento può fare al caso tuo dato che contiene meno quantitativo di grassi e soprattutto ne puoi utilizzare di meno per rendere le tue bevande più saporite.

Mangiare miele tutti i giorni

A questo punto vediamo cosa succede a chi mangia miele tutti i giorni. Come abbiamo detto, nonostante alcuni esperti sottolineano che possa fare male, è giusto evidenziare le note positive di questa situazione. Andiamo dunque a vedere un elenco delle proprietà benefiche del miele.

Regolazione del sonno

Aumento di insulina nel sangue

Protezione dello stomaco

