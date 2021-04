Sigfrido Ranucci, chi è il conduttore di Report: età, carriera, moglie e figli

Sigfrido Ranucci ha acquisito una popolarità notevole come conduttore televisivo da alcuni anni, diventando il volto del programma d’inchiesta Report, prendendo le redini del format dopo l’addio di Milena Gabanelli. In realtà Sigfrido è impegnato nel mondo dell’informazione fin dagli anni 90.

Chi è Sigfrido Ranucci

Nome: Sigfrido

Sigfrido Cognome: Ranucci

Ranucci Data di nascita: 24 agosto 1961

24 agosto 1961 Luogo di nascita : Roma

: Roma Segno zodiacale: Leone

Sigfrido Ranucci è nato a Roma, in gioventù ha conseguito una laurea in Lettere presso l’università La Sapienza della capitale, e la sua prima collaborazione giornalistica è stata per la testata Paese Sera. L’approdo in televisione arriva a fine anni 80 quando arriva al TG3, ed alcuni anni dopo collabora al programma di Claudio Ferretti Anni azzurri. Dal 1997 collabora con le diversi emittenti Rai e nel 1999 diviene inviato nei Balcani, per seguire da vicino le vicende dovute alla guerra, e dopo l’attentato dell’11 settembre 2001 ricopre il ruolo di inviato anche negli States. Si specializza successivamente nel giornalismo d’inchiesta, ritrovando e rendendo nota l’ l’ultima intervista di Paolo Borsellino. A partire dalla metà degli anni 2000 assieme alla Gabanelli si occupa del programma Report diventandone il co-autore. Dopo aver lavorato al programma Off the Report e aver lavorato per il Corriere della Sera, dal 2017 prende il posto della Gabanelli nella conduzione di Report e lo scorso anno diventa il vice-direttore del TG3.

Vita privata

Molto “abbottonato” sulla sua vita privata, ma anche a causa del lavoro d’inchiesta, non si hanno dettagli in merito alla sua famiglia, anche se è piuttosto assodato che abbia moglie e figli.

Non ha profili social ufficiali.

Curiosità

Oltre che giornalista e conduttore, è anche scrittore: ha infatti scritto Ecofollie con Milena Gabanelli. Successivamente è stato pubblicato Il Patto.