Antonella Elia, chi è: età, carriera, fidanzato, malattia

Antonella Elia – Attrice, showgirl e conduttrice, Antonella Elia è ritornata in modo preponderante sulla scena televisiva negli ultimi anni dove ha fatto parlare di se anche per alcune faccende personali.

Chi è Antonella Elia

Nome: Antonella

Antonella Cognome: Elia

Elia Luogo di nascita: Torino

Torino Data di nascita: 1 Novembre 1963

1 Novembre 1963 Instagram @antonellaeliatv

Antonella Elia, nata nel 1963, viene “tirata su” prevalentemente dai nonni, visto che resta orfana di madre quando ha poco più di un anno di età e perde il padre quando è ancora un’adolescente, a causa di un incidente stradale. Dopo aver terminato gli studi superiori, si trasferisce a Roma dove inizia a specializzarsi nella pubblicità e nel teatro, anche se inizia a farsi conoscere come valletta, debuttando nel 1990 in La corrida- Dilettanti allo sbaraglio, a fianco di Corrado. Dopo aver affiancato Raimondo Vianello nella conduzione di Pressing, è la valletta di Mike Buongiorno in La Ruota della fortuna. A metà degli anni 90 lascia momentaneamente Mediaset per entrare a far parte di Telemontecarlo e si dedicherà maggiormente all’attività teatrale per poi tornare in Mediaset nel 2004 quando è uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi. Alcuni anni prima, assieme a Claudio Bisio aveva dato via alla conduzione di Zelig.

Dopo l’esperienza nel reality, torna alla conduzione di un programma, La corrida assieme a Flavio Insinna. Nel 2012 è nuovamente parte dell’Isola dei Famosi dove riesce a vincere quell’edizione, decidendo di devolvere l’intero ricavato ad Amnesty International. Successivamente fa parte della quarta edizione del Grande Fratello VIP arrivando in finale, e diventando opinionista fissa per l’edizione successiva.

Fidanzato

Legata per quasi 10 anni, dal 2013 con il docente Pietro Delle Piane, Antonella è recentemente ritornata single dopo i diversi rumors che avrebbero visto Pietro riavvicinarsi alla sua ex, Fiore Argento. Antonella Elia più volte si è definita uno “spirito” libero, anche se recentemente ha iniziato a pentirsi di non essersi mai sposata e di non aver mai avuto figli.

Malattia

In tempi recenti la showgirl ha rivelato di aver dovuto combattere contro un tumore al seno, e che ha subito un’operazione. Antonella era stata pesantemente attaccata dopo il bodysharming rivolto a Samantha De Grenet. “Sono stata operata con l’asportazione di un quadrante al seno di 4 cm. Sono stata squartata, una mutilazione che mi ha segnata per sempre, che mi ha colpita nella mia femminilità” ha rivelato.