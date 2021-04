DAZN non funziona? I tifosi non riescono a vedere Inter Cagliari

Gravi problemi per tutti i tifosi di Inter e Cagliari che in questi ultimi minuti non stanno riuscendo ad utilizzare l’app di DAZN per poter vedere la partita tra le due squadre. Il match, in programma per le 12:30 di questa domenica 11 Aprile, potrebbe dare ancora più scossa ai nerazzurri in vista dello scudetto ma diventa fondamentale per la zona salvezza per il Cagliari.

Dazn non funziona e molte sono le persone che in questi minuti non possono vedere la partita. Sulla questione proveremo a tenervi aggiornati. Intanto nascono già le prime bufere sulla partita perché tantissimi tifosi sono stati costretti ad utilizzare la radio per seguire il match in diretta.

Il rischio adesso è elevato anche per le partite del pomeriggio. Nel pomeriggio sarà la volta di Verona Lazio che quindi è a rischio non visione nel caso in cui i problemi a DAZN dovessero proseguire.