Giacomo Urtis, chi è: età, lavoro, Grande Fratello, vita privata e curiosità

Giacomo Urtis è conosciuto principalmente per le diverse partecipazioni a svariati reality show del nostro paese come L’Isola dei Famosi e in ultimo Grande Fratello VIP, avendo preso parte all’ultima edizione di quest’ultimo format.

Chi è Giacomo Urtis

Nome : Giacomo Urtis

: Giacomo Urtis Età : 43 anni

: 43 anni Data di nascita : 28 settembre 1977

: 28 settembre 1977 Luogo di nascita : Caracas, Venezuela

: Caracas, Venezuela Instagram ufficiale: @giacomourtis

Nato in Venezuela, nella capitale Caracas, è un affermato chirurgo e dermatologo. Dopo aver passato i primi anni della sua vita in Sudamerica, in gioventù ritorna in Sardegna, ad Alghero, paese di natio dei suoi genitori per portare a termine gli studi. Riesce ad ottenere la laurea in Medicina e Chirurgia, specializzandosi in Dermatologia e Venereologia e, dopo un master conseguito a Milano, riesce a “farsi un nome” come chirurgo plastico esperto e duttile. Molti interventi di chirurgia estetica li ha praticati su lui stesso e negli ultimi anni ha anche lanciato una linea di prodotti di bellezza che continuano ad avere un grande successo.

Diventa popolare nell’immaginario collettivo dal 2017, quando è uno dei “naufraghi”, ossia uno dei concorrenti della 12esima edizione dell’Isola dei famosi e successivamente prende parte alla miniserie The Lady, ideata da Lory Del Santo. Successivamente incide anche una canzone, Tia, recitata esclusivamente in spagnolo e diviene decisamente popolare come opinionista e personaggio pubblico, arrivando a collaborare per molte riviste.

Nel 2020 prende parte al Grande Fratello VIP, inizialmente come ospite momentaneo/disturbatore, ma in seguito diviene un concorrente a tutti gli effetti.

Vita privata

Apertamente omosessuale, ha avuto una storia d’amore con il brasiliano Rodrigo Alves, oggi diventato Jessica Alves. Attualmente Giacomo risulta single.

Curiosità

Può vantare una clientela molto facoltosa ed in molti casi anche molto conosciuta: tantissimi VIP sono infatti suoi clienti o lo sono stati.

Quando è arrivato al Grande Fratello VIP il suo ruolo iniziale era quello del “disturbatore”, proprio perchè molti partecipanti della casa lo avevano già conosciuto.

Mesi addietro ha rivelato di voler ricorrere alla chirurgia per diventare ermafrodita, anche se ha poi abbandonato questo progetto.