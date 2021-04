Verona Lazio a rischio: DAZN non funziona. Tifosi infuriati

Problemi con DAZN per tantissimi tifosi durante questa domenica 11 Aprile. Il rischio per tutti i tifosi di Verona e Lazio è infatti quello di non poter vedere la partita. Alle ore 15 sarà trasmessa su DAZN ma così come sta succedendo per la partita Inter Cagliari, il rischio è proprio quello che DAZN continui ad avere problemi.

Moltissimi tifosi stanno con il fiato sospeso in questi ultimi minuti a causa del fatto che DAZN non funziona. La nota televisione online infatti sembra stia avendo grossi problemi e per questo motivo le partite non si vedono.

Sulla questione sono già tantissime le segnalazioni degli utenti che già non stanno riuscendo a vedere Inter Cagliari. La partita tra Lazio e Verona comunque inizierà ovviamente alle ore 15 di questo pomeriggio ma per vederla sarà molto difficile. Bisognerà infatti essere abbonati a Sky pur di poter vedere il