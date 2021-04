Davide Devenuto, chi è il fidanzato di Serena Rossi?

Davide Devenuto è un affermato attore da molti anni impegnato in produzioni di una certa rilevanza sia televisive che cinematografiche, ma è anche noto per essere il compagno della collega Serena Rossi. Il personaggio di Andrea Pergolesi da lui interpretato nella fiction Un Posto al sole ha contribuito a conferirgli grande popolarità.

Chi è Davide Davenuto

Nome: Davide

Davide Cognome: Devenuto

Devenuto Data di nascita: 15 marzo 1972

15 marzo 1972 Luogo di nascita : Roma

: Roma Instagram: @davidedevenuto

Segno zodiacale: Pesci

Nato a Roma, si è avvicinato al mondo della recitazione nella seconda metà degli anni 90, quando frequenta la scuola di Beatrice Bracco che lo inserirà nel mondo dello spettacolo teatrale, debuttando in Woody si racconta, che rappresenta la prima interpretazione in assoluto al grande pubblico. Seguiranno Le relazioni pericolose e Oltre il limite, sempre di Beatrice Bracco, per esordire con piccole parti al cinema (in Amorestremo) e in televisione (con La squadra). Il ruolo che lo rende molto popolare è quello di Andrea Pergolesi in Un posto al Sole, ruolo che lo rende iconico e che viene da lui interpretato dal 2003 fino al 2020 (l’attore ha dichiarato che ha preso una “pausa” dal ruolo che lo ha reso riconoscibile).

Nel 2018 partecipa come concorrente alla seconda edizione del reality culinario Celebrity MasterChef Italia, classificandosi in terza posizione.

Serena Rossi

Durante le riprese di Un posto al Sole ha trovato anche l’amore: l’attore romano ha infatti conosciuto l’attuale compagna, l’attrice partenopea Serena Rossi dal 2008, anche se i primi incontri tra i due non lasciavano presagire un rapporto felice: durante la prima scena interpretata insieme della fiction, come ha raccontato lui stesso durante un’intervista presso Vanity Fair. La scena in questione prevedeva un furto di una maschera da una bancarella ma il tutto fu così realistico da creare una sorta di dissidio interno

“Così arriva un ragazzo che mi raggiunge e mi dà un calcio all’altezza dello stomaco. Torno in Rai e inizio a raccontare tutto ai miei colleghi, dico ‘sti c*zzo di napoletani’, ‘ho beccato l’unico napoletano onesto e fra di loro c’era Serena. Mia madre è napoletana e la loro è una cultura che conosco e che mi piace”.

La coppia ha avuto un figlio, Diego, il 5 novembre 2016. Nel 2019 ha chiesto la mano della compagna in diretta televisiva durante una puntata di Domenica in ma successivamente Serena ha spiegato che si trattasse di un “gioco”.