Gigi e Ross, chi sono: età, carriera, Film, vita privata e curiosità

Il duo comico napoletano Gigi e Ross, formato da Luigi Esposito e Rosario Morra rappresentano da anni una vera e propria realtà del mondo della comicità, che dopo una più che discreta “gavetta” hanno trovato una loro dimensione ben specifica, arrivando anche ad essere protagonisti di due film, Troppo Napoletano e San Valentino Stories.

Gigi e Ross, chi sono

Nomi e Cognomi: Luigi Esposito e Rosario Morra

Luogo di nascita: Napoli

Date di nascita: 19 luglio 1978 (Gigi), 13 gennaio 1976 (Ross)

Instagram @gigieross

Luigi Esposito e Rosario Morra si sono formati artisticamente presso l’Accademia D’Arte Drammatica di Napoli dove hanno studiato recitazione nei primi anni 2000, e avviano la loro carriera presso le compagnie teatrali esibendosi come I Turbati, mentre il nome Gig e Ross arriverà solo nel 2004, quando iniziano ad esibirsi in Radio, inizialmente a Radio Punto Zero e successivamente come co-conduttori della rubrica comica Pelo e Contropelo su Radio Kiss Kiss assieme a Pippo Pelo, fino al 2011. Nel 2006 arrivano in televisione con lo show Tintoria, in onda su Rai3, e successivamente Markette su La7 e Zelig Off sulle reti Mediaset, dove si specializzano nelle imitazioni. Oltre alle collaborazioni con Colorado e Mai dire martedì diventano i conduttori del programma Made in Sud, nel 2016 approdano al cinema con il film Troppo Napoletano assieme a Serena Rossi. Nel loro curriculum figurano anche due co-conduzioni dello Zecchino d’oro, nel 2019 viene pubblicato il loro primo libro, La maledizione dell’Acciaio e nel 2020 conducono anche il Prima Festival, show che precede e presenta le serate del Festival di Sanremo.

Vita privata

Grandi amici anche al di fuori del contesto lavorativo, sono entrambi sentimentalmente impegnati: Rosario è sposato con Milli Indaco, Luigi è legato sentimentalmente a Naike Orilio, che ha sposato nel 2009. I due hanno avuto due figli, Nicole e Gabriel.

Curiosità

Grande appassionati di sport, tifosi sfegatati del Napoli, amano anche seguire il kickboxing. Scherzosamente (ma non troppo) hanno ammesso di desiderare un futuro matrimonio tra i loro figli cosi da diventare consuoceri.