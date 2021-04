Oroscopo di domani, martedì 13 Aprile 2021: Paolo Fox

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 13 aprile 2021. La settimana è appena cominciata, ma già ha portate alcune novità astrologiche. E molte altre arriveranno nei prossimi giorni. Sei curioso di scoprire in anticipo cosa ti accadrà martedì 13 aprile? Leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani dedicato a tutti i segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani qualcuno potrebbe sentirsi un po’ fiacco, ecco perché converrebbe sfruttare la giornata per recuperare energia. Del resto, nei giorni scorsi hai dato tutto te stesso! Riposati, perché avrai bisogno di più forza per risolvere quei problemi di carattere legale o finanziario che ti trascini da tempo.

Toro

Domani potrai contare sulla Luna e su Venere: approfittane, per concentrarti sull’amore, sulla famiglia. A maggio ragione se negli ultimi giorni ci sono state discussioni accese! D’ora in avanti impegnati per ritrovare un equilibrio interiore, perché di recente sei stato in balia delle emozioni.

Gemelli

Domani si preannuncia una giornata stimolante. Tu avrai una buona vitalità e potrai superare alcune difficoltà, proprio come l’Ariete e i Pesci. D’ora in poi la tua strada sarà in discesa: fine aprile e maggio potranno darti sorprese piacevoli!

Cancro

Sta per cominciare la seconda metà di aprile, un periodo che saprà darti qualche risposta in più. Adesso c’è da riorganizzare la tua vita, forse dovrai ripartire da capo, ma potrebbe essere perfino stimolante! Anche in amore si inizia a intravedere uno spiraglio di luce. Promettenti i rapporti con Leone e Vergine.

Leone

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata a rischio nervosismo, stanchezza e perfino confusione. Dovrai sforzarti di non litigare, di tenere a bada il malumore. Soprattutto i nati in Leone che nelle ultime settimane ha vissuto qualche screzio di coppia, avranno bisogno di grande prudenza.

Vergine

Domani le stelle ti inviteranno a fermarti per riflettere un po’. Sappi, che nelle prossime settimane sarai uno fra i segni più avvantaggiati dello zodiaco. Dalla tua parte avrai Venere e Mercurio: qualcosa accadrà, una risosta, maggior chiarezza in amore, una novità sul lavoro.

Bilancia

A poco a poco comincerai a liberarti di quelle opposizioni planetarie che ti hanno messo i bastoni fra le ruote. Venere non è più contraria e molto presto anche il Sole non lo sarà! Potrai dedicarti alla ricostruzione della tua vita con più vigore. Tra fine aprile e maggio potrai ripartire, sia in amore sia nel lavoro.

Scorpione

Domani l’agitazione salirà alle stelle. Dovrai tenerla a bada il più possibile, non farti sopraffare dalle emozioni negative. Certo, non sono giornate facili, le cose non filano lisce e ci sono persone che ti remano contro di continuo. Cerca di mantenere il sangue freddo.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti essere colto inaspettatamente da un velo di malinconia. Sono gli effetti di Marte opposto che ti provoca un po’ di tensione nervosa, un certo malessere. I rapporti con Gemelli e Vergine saranno più faticosi del solito, tant’è che sentirai la voglia di allontanare tutto e tutti.

Capricorno

Da domani inizierà la tua rimonta. Intanto Venere è già tua alleata, fra pochi giorni lo sarà anche il Sole. Riuscirai a recuperare la serenità in amore. Chi lavora in proprio avrà idee originali, da concretizzare. Ti aspetta una fine del mese decisamente promettente.

Acquario

Domani e nei giorni successive potresti sentirti piuttosto nervoso, affaticato, in ansia per il tuo futuro. Ci sarà chi sarà assalito dalla noia, chi sarà insofferente perché alcuni progetti sono in ritardo. Dovrai munirti di molta pazienza per i prossimi dieci giorni! Occhio alle discussioni.

Pesci

Domani darà il via a un miglioramento nella tua vita. Venere inizierà un passaggio favorevole, ma non spazzerà via l’amarezza che provi dentro. Le relazioni con Gemelli e Vergine sono particolarmente deteriorate e tu, invece, ora come ora avresti un gran bisogno di un sorriso, una carezza.