Oroscopo di oggi, 12 aprile; amore, lavoro e fortuna – Una nuova settimana è appena cominciata. Quali sorprese riserveranno le stelle ai segni zodiacali? Se sei curioso di scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di oggi sull’amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo di oggi: Ariete – Cancro

Secondo l’oroscopo di oggi l’Ariete avrà una delle migliori giornate di aprile. Con la Luna nel segno l’amore tornerà in primo piano. Anche sul lavoro potrà fare passi in avanti, potrà cominciare a risolvere i problemi nati negli anni passati. La fortuna sarà sua alleata per tutto il giorno. Il Toro dovrà fare i conti con un po’ di confusione, un cero affaticamento. In amore si comincia a intravedere la luce, ma servirà ancora prudenza. Per quel che riguarda il lavoro la strada è ancora lunga. Nel frattempo, potresti ricevere un piccolo premio del tutto inaspettato. La fortuna sarà rivolta da un’altra parte! Lunedì molto promettente per in nati in Gemelli che avranno dalla loro parte quasi tutti i giganti del cielo. In amore e sul lavoro potrete aspettarvi eventi positivi, belle soddisfazioni. Le dea bendata vi vuole bene. Il Cancro, invece, sarà sopraffatto dal pessimismo, dal malumore e nervosismo. Servirà estrema cautela! Se in amore il recupero sarà più vicino, il lavoro ti darà ancora qualche grattacapo. Giornata per niente fortunata!

Oroscopo di oggi: Leone – Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di oggi il Leone potrà contare su Luna, Sole, venere e Mercurio per portare a buon fine i propri affari. In amore occorrerà un po’ di prudenza, perché potrebbero nascere momenti di tensione. Una piccola avvisaglia di fortuna s’intravede, ma non fateci l’abitudine! La Vergine potrà recuperare la fiducia nel futuro, dopo una settimana da dimenticare. Molto presto le cose prenderanno una piega migliore, nel frattempo accontentatevi di questa speranza ritrovata. Sul lavoro e in amore risalirai gradualmente la china, ma occhio alla forma fisica. La stanchezza si fa sentire! Fortuna ancora poca… La Bilancia dovrà tenere testa a molti pianeti in opposizione. Sul lavoro ci sono molte cose in ballo, ma servirà pazienza. Anche in amore potrai ritrovare l’armonia persa negli ultimi giorni. Molto presto la fortuna ritornerà! Infine lo Scorpione dovrà contrastare gli effetti di Giove e Saturno contrari. Sul lavoro i problemi sono ancora tanti, così come una certa insoddisfazione. Sarà importante non riversare la vostra agitazione in amore, altrimenti il rapporto peggiorerà. La fortuna non va a braccetto on voi in questo momento.

Oroscopo di oggi: Sagittario – Pesci

Secondo l’oroscopo di oggi il Sagittario avrà una splendida Luna a ricordargli di lasciarsi trasportare dalle emozioni. L’amore potrà regalargli momenti intensi, mentre sul lavoro potrà portare avanti i suoi progetti, lavorare su nuove idee. Finalmente la fortuna è tornata nella vostra vita per restarci. Si preannunciano 48 ore piuttosto complicate per il Capricorno che dovrà affrontare alcune complicazioni in amore e sul lavoro. Piccole spese in arrivo! Non sarà una giornata fortunata, ma tenete duro! Il cielo sta per cambiare in meglio! L’Acquario potrà vivere una giornata molto stimolante, soprattutto in amore. Per quel che riguarda il lavoro ci saranno presto piccoli intoppi, forse un braccio di ferro che vi metterà a dura prova. Resti comunque uno fra i segni più fortunati dello zodiaco. Infine i Pesci avranno la sensazione che un vento di cambiamento sta per travolgerli. Oggi il lavoro andrà a gonfie vele, anche se dovrete fare attenzione alle spese di troppo. Anche in amore ritroverete piano piano la serenità perduta. Sarà un lunedì con piccoli momenti di fortuna.