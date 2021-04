Oroscopo e Classifica di oggi, 12 aprile: Paolo Fox e Branko

Oroscopo e classifica di oggi 12 aprile 2021 – Ecco le anticipazioni astrologiche per la giornata di oggi di Paolo Fox e Branko rivolte a tutti i segni dello zodiaco. Sempre più persone leggono le previsioni dei due astrologi più amati d’Italia, per sapere in anticipo cosa avranno in serbo gli astri.

Come ogni giorno in questa rubrica astrologica scopriamo cosa ci attenderà oggi attraverso l’oroscopo. Se siete curiosi di conoscere le previsioni astrologiche per lunedì 12 aprile 2021, non perdetevi il seguente oroscopo di Branko e Paolo Fox per oggi, dedicato a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo e Classifica Paolo Fox oggi lunedì 12 aprile 2021

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi l’Ariete avrà un’altra giornata molto fortunata, come quella appena trascorsa, grazie ai tanti pianeti nel segno (5 stelle). Il Toro potrebbe sentirsi ancora un po’ giù di corda, ma sta per arrivare la stagione del suo compleanno. Molte cose cambieranno! (3 stelle). Sta per partire una delle settimane più importanti per i Gemelli: non sprecatela, restandovene con le mani in mano (5 stelle). Il Cancro dovrà usare la massima cautela per fronteggiare i molti pienati in quadratura. Attenzione, altrimenti il malumore prenderà il sopravvento! (2 stelle). Occorrerà molta prudenza in amore al Leone, per tenere a bada le tensioni in arrivo. Fatevi scivolare addosso le invidie degli altri. (4 stelle). Oggi si preannuncia una giornata interessante per la Vergine che potrebbe fare incontri intriganti. Occhio alla stanchezza fisica! (3 stelle). La Bilancia sta per risalire la china, rinnovare la propria vita, ma non sarà tutto facile e immediato. Servirà pazienza e sangue freddo. (3 stelle). Lo Scorpione vive da giorni un conflitto interiore. I problemi sono ancora tanti, sul lavoro e in amore: cercate di non sfogare la vostra agitazione sull’altro! (2 stelle). Il Sagittario potrà contare su un cielo favorevole, sia in amore che nel lavoro. Certo, avere Marte in opposizione significa vivere sentendosi un po’ sotto pressione (4 stelle). A poco a poco il Capricorno potrà recuperare il terreno perso, ma per oggi e domani sarà importante fare attenzione al denaro. Problemi pratici in vista! (3 stelle). L’Acquario sarà piuttosto combattuto oggi e martedì: ecco perché sarà necessario andarci cauti in tutto ciò che farete (3 stelle). Infine i Pesci stanno per cominciare un periodo decisamente migliore. Oggi sarà una giornata interessante soprattutto sul lavoro, ma molto presto anche l’amore migliorerà. (4 stelle).

Oroscopo Branko oggi lunedì 12 aprile 2021

Come indica l’oroscopo di Branko oggi l’Ariete avrà una bellissima Luna nel segno che riporterà l’amore in auge. Per il Toro sarà importante cercare conforto in chi gli vuole bene e non chiudersi in se stesso. Splendido novilunio per i Gemelli che potranno vivere dei momenti ricchi di passione. Il Cancro dovrà tenere a bada stress e malumore, sennò finirà con il discutere con qualcuno! Oggi si prospetta un lunedì molto stimolante per gli affari del Leone, mentre la Vergine ritroverà la speranza nel futuro. A poco a poco cominciare a recuperare, ma occhio ai soldi! Alla Bilancia servirà estrema cautela, specie sul lavoro e con la forma fisica. Lo Scorpione potrebbe raggiungere un obiettivo importante, ma dovrà avere pazienza e non agire in modo precipitoso. Per il Sagittario ci sarà un novilunio pazzo d’amore: finalmente vi sentirete liberi di esprimere i vostri sentimenti. Il Capricorno dovrà affrontare qualche piccola complicazione in famiglia o legata alla casa. Per l’Acquario sarà un ottimo inizio settimana: con un cielo così promettente, tutto sarà possibile! Infine i Pesci dovranno rivedere con molta attenzione i propri conti. Possibili uscite nelle prossime ore.