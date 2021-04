Serena Rossi, chi è: età, carriera, genitori, fidanzato e curiosità

Serena Rossi, di professione cantante, attrice, doppiatrice e conduttrice televisiva, da diversi anni una presenza fissa nel mondo del piccolo e grande schermo, oltre a possedere una grande esperienza in ambito teatrale. Particolarmente significativa la proficua esperienza nella fiction Un posto al sole che ha lanciato la sua carriera su larga scala.

Chi è Serena Rossi

Serena

Rossi

31 agosto 1985

Napoli

@serenarossiofficial

Vergine

Serena Rossi è nata in una famiglia di artisti, essendo sia il padre che la madre dei musicisti e non è un caso che il suo esordio nel mondo dello spettacolo avvenga nel musical C’era una volta…Scugnizzi. Una volta terminati gli studi, Serena viene scritturata per Un Posto al Sole nel 2003, dove interpreta Carmen Catalano, ruolo che manterrà fino al 2010, senza tralasciare un’intensa attività teatrale, e non dimenticando la sua prima passione, la musica: pubblica il suo primo EP nel 2006, Amore che, mentre l’esordio al cinema arriva l’anno successivo in Liberarsi – Figli di una rivoluzione minore, seguiranno Song’e Napule e Ammore e Malavita entrambi dei Manetti Bros, oltre a Troppo Napoletano (assieme a Gigi e Ross) e tanti altri. Proficua l’attività in televisione, in fiction di successo come Ho sposato uno sbirro, Dove la trovi una come me?, Eroi per caso, R.I.S. Roma – Delitti imperfetti, Il clan dei camorristi, Che Dio ci aiuti. Nel 2019 è la protagonista del film “Io sono Mia” di Riccardo Donna dove interpreta Mia Martini

Ha doppiato Anna in tutti i film della serie Frozen, oltre ad aver fatto da conduttrice a programmi televisivi come Telethon, Detto Fatto, Da qui a un anno e Canzone segreta.

Fidanzato

Serena Rossi è legata sentimentalmente con l’attore Davide Devenuto da oltre 10 anni, conosciuto durante le riprese di Un Posto al Sole. Nel 2016 è nato Diego, il primogenito della coppia.

Curiosità

Nel 2014 partecipa alla quarta edizione del talent di Rai 1 “Tale e quale show”, vincendo l’edizione quell’edizione.

Nel 2019 ha cantato al fianco di Claudio Baglioni in occasione del Festival di Sanremo, come ospite.