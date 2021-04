Tre benefici della Spirulina che non conoscevi: ecco quali sono

Quali sono i benefici dell’alga spirulina? Se sei qui, significa che vuoi sapere qualcosa su questo super food di cui, a ragione, si parla sempre di più negli ultimi anni. Perfetto! Non ti resta che proseguire nella lettura di questo articolo, dove abbiamo elencato tre sue proprietà speciali.

Ricchezza in proteine

Quando si parla dei motivi per cui la spirulina fa bene alla salute, non si può non chiamare in causa l’alto contenuto di proteine che caratterizza questo super food che, a livello scientifico, viene considerata un’alga endemica.

Entrando nel vivo dei benefici delle proteine, è doveroso ricordare che questi principi nutritivi aiutano a:

Mantenere la massa muscolare

Tenere sotto controllo l’appetito (inibiscono l’attività dell’ormone grelina, direttamente collegato all’aumento del senso di fame)

Sostenere il sistema immunitario

Presenza di sostanze antiossidanti

L’alga spirulina, che si trova soprattutto nei laghi salati del Messico e di alcune zone dell’Africa, è contraddistinta dalla presenza di un importante contenuto di sostanze antiossidanti.

In questo novero è possibile includere la vitamina A, ma anche e soprattutto gli omega 3 e gli omega 6, acidi grassi che aiutano a tenere sotto controllo l’attività dei radicali liberi, con benefici concreti per la salute del cuore.

Proseguendo con l’elenco degli antiossidanti presenti nell’alga spirulina, non si può non chiamare in causa la vitamina C, essenziale anche per l’efficienza del sistema immunitario, e la vitamina E o tocoferolo.

Contenuto di fibre

Un altro aspetto da ricordare quando si parla dei benefici dell’alga spirulina riguarda l’importante contenuto di fibre. Giusto per dare qualche numero in merito, facciamo presente che, in 100 grammi di prodotto, è possibile trovarne oltre 50 di fibre. Questi principi nutritivi sono fondamentali per diversi motivi, tra i quali è possibile citare l’azione positiva sull’attività intestinale, ma anche l’ottimizzazione della sazietà.

Chiariti i principali benefici, ricordiamo che, in linea di massima, il dosaggio di alga spirulina deve essere compreso fra 1 e 5 grammi al giorno. Per quanto riguarda le modalità di assunzione, si può scegliere tra polvere e compresse.