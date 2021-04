Ale e Franz, chi sono: età, carriera, vita privata e curiosità

Ale e Franz è il nome del duo comico milanese divenuto molto popolare a partire dai primi anni 2000, sopratutto grazie a programmi come Zelig, che ha contribuito a farli conoscere al grande pubblico e rendere iconici diversi loro sketch.

Chi sono Ale e Franz

Nome: Alessandro (Ale)

Alessandro (Ale) Cognome: Besentini

Besentini Data di nascita: 11 maggio 1971

11 maggio 1971 Luogo di nascita : Milano

: Milano Segno zodiacale: Toro

Nome: Francesco (Franz)

Francesco (Franz) Cognome: Villa

Villa Data di nascita: 29 gennaio 1967

29 gennaio 1967 Luogo di nascita : Milano

: Milano Segno zodiacale: Acquario

Alessandro Besentini incontra Francesco Villa nei primi anni 90 presso il CTA (Centro Teatro Attivo) di Milano, essendo già intenzionati a sfondare nel mondo artistico e più specificatamente nella comicità. I due diventano grandi amici in poco tempo e dal 1995 nasce ufficialmente il duo Ale e Franz, che nel corso degli anni si è distinto per la comicità surreale, andando anche a toccare argomenti “delicati”, basati sia su una preparazione che sull’improvvisazione vera e propria. Muovono i primi passi insieme all’interno di cabaret e sopratutto in compagnie teatrali, dove debuttano nel 1997 nello spettacolo Dalla A alla Z. La popolarità nazionale arriva con la partecipazione a Zelig, format che ha lanciato il duo e ha permesso loro di far parte di numerosi film come La grande prugna, Tutti gli uomini del deficiente e tanti altri. Nel 2007 nasce il loro primo programma televisivo “autonomo”, Buona la prima! principalmente basato sull’improvvisazione e con ospiti sempre diversi. Dal 2013 sono ospiti fissi dello show condotto da Fabio Fazio, Che tempo che fa e continuano in un’intesa attività teatrale. Nel 2021, in occasione dei 25esimo anniversario della nascita del duo ritornano con un programma tutto loro, Fuori Tema, su Rai 2.

Vita privata

Poche informazioni sulla vita privata dei due comici milanesi: Alessandro Besentini, è sposato da diversi anni con una donna, non legata al mondo dello spettacolo e da essa ha avuto due figli, Giovanna e Filippo. Francesco non ha relazioni ufficiali.

Curiosità

Hanno doppiato i due protagonisti Alex e Marty nella serie di film d’animazione Madagascar.

In loro onore l’asteroide 15379 Alefranz, scoperto il 29 agosto 1997, è stato battezzato su proposta di uno dei due scopritori, Paolo Chiavenna, astronomo amico di lunga data dei due comici.