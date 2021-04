Fortnite non funziona: “Non riusciamo a giocare!”. Down inaspettato

Fortnite down in queste ultime ore a causa di un problema legato ai server del videogame. Il gioco è uno dei più utilizzati da tutti i videogamers e si può utilizzare sia su console che su smartphone. Sembra però che in questi ultimi minuti ci siano dei problemi che non stanno dando la possibilità agli utenti di utilizzare la piattaforma.

Dagli ultimi aggiornamenti infatti le segnalazioni su Fortnite Down iniziano ad essere moltissime e purtroppo potrebbe essere un problema che si protrarrà per tutta la giornata.

Nessuna comunicazione ufficiale ancora dagli sviluppatori che staranno comunque già mettendo mano per risolvere la situazione. Fortnite è down in diversi paesi attualmente.