Gigliola Cinquetti, chi è: età, carriera, marito e curiosità

Gigliola Cinquetti, una delle presenze più costanti nel mondo della televisione italiana e cantante di indubbio talento, avendo partecipato a ben 12 edizioni del Festival di Sanremo vincendone 2, oltre ad condotto svariati programmi televisivi a partire dalla seconda metà del 20esimo secolo.

Appartenente ad una famiglia ricca e nobile, vive la sua giovinezza nel paese di Trevenzuolo, e dopo aver conseguito la maturità presso il Liceo artistico della propria città d’origine, si è iscritta alla facoltà di Architettura prima e a quella di Filosofia poi senza tuttavia terminare gli studi. Appassionata di musica fin da giovanissima, decide di studiare pianoforte e canto presso il conservatorio di Verona. “Brucia le tappe”, al punto che la maestra Andreis la fa partecipare ad una manifestazione canora, dove è l’unica ragazzina in un contesto di adulti: inizia a farsi conoscere in esibizioni canore di canzoni famose per poi vincere il Festival di Castrocaro 1963, cantando Le strade di notte di Giorgio Gaber. L’anno successivo partecipa e vince il Festival di Sanremo assieme a Patricia Carli con la canzone Non ho l’età, e si ripete due anni dopo con Domenico Modugno con il quale canta Dio come ti amo. Prosegue l’attività di cantante assieme a quella di attrice e dopo una momentanea assenza dalle scene sul finire degli anni 70, ritornerà nel 1981 come giornalista televisiva. Nell’ultimo decennio è ritornata parallelamente a cantare, ed è stata ospite nell’ultimo Festival di Sanremo.

Marito

All’età di 29 anni ha sposato Luciano Teodori. La coppia ha avuto due figli, Giovanni (1980) e Costantino (1984), che nel 2013 hanno partecipato al programma televisivo Pechino Express.

Curiosità

E’ stato proprio il matromonio con Luciano a “sparire” dalle scene momentaneamente: i due si sono sposati in gran segreto in una cerimonia riservata alla fine degli anni 70.

Gigliola è tra le poche cantanti italiane ad essere entrate in classifica nel Regno Unito. Ha cantato in 8 lingue diverse e i suoi brani sono stati venduti in oltre 100 paesi.