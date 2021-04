Giovanni e Costantino Teodori: chi sono i figli di Gigliola Cinquetti? Età e lavoro

Giovanni e Costantino Teodori sono i figli di Gigliola Cinquetti nati a pochi anni di distanza dal matrimonio di quest’ultima con Luciano Teodori. Entrambi hanno intrapreso strade non parallele a quella della famosissima madre, anche se l’influenza del padre ha fortemente influenzato il percorso formativo e professionale dei due fratelli.

Chi sono Giovanni e Costantino Teodori?

Nome: Giovanni

Giovanni Cognome: Teodori

Teodori Data di nascita: 10 ottobre 1980

10 ottobre 1980 Segno zodiacale: Bilancia

Nome: Costantino

Costantino Cognome: Teodori

Teodori Data di nascita: 22 agosto 1984

22 agosto 1984 Segno zodiacale: Leone

Giovanni è nato circa un anno dopo il matrimonio celebrato “in fretta e in maniera riservata” tra Gigliola e Luciano, ha seguito le orme del padre ed oggi è un affermato storico e giornalista e che ha anche collaborato alla realizzazione dello show Di Che Sogno Sei, in onda su Rai Extra nel 2004, e condotto proprio dalla madre.

Costantino, nato 4 anni dopo dalla nascita del fratello, è un affermato architetto, che ha all’attivo già numerose mostre in giro per il mondo e lavora attualmente come Libero professionista.

Pechino Express

Nel 2013 hanno partecipato al programma Pechino Express, proprio come “Figli Di”, impegnati in un viaggio che a loro dire, ha fortificato un rapporto fraterno già decisamente forte, come hanno ammesso nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair: “Non avevamo mai fatto un viaggio così intenso. Eravamo da soli dall’altra parte del mondo, senza conoscere la lingua. Ci siamo conosciuti meglio, è venuta fuori la vera personalità di ognuno, litigi compresi. È un ricordo che poterò sempre dentro”.

Entrambi i figli di Gigliola Cinquetti vivono a Roma