Incredibile, questi fiori sono commestibili e buonissimi!

Lo sapevate che esistono dei fiori buonissimi e commestibili? Mentre alcune rarità non devono essere utilizzate proprio perché velenose, altre invece si possono usare in cucina dando colore e gusto alle proprie pietanze. Ecco quali sono e come usarli.

Quali sono i fiori commestibili?

In pochi conoscono il vero valore dei fiori, infatti alcuni sono fatti appositamente per colorare il proprio giardino e altri per essere mangiati. Ma facciamo chiarezza: tantissime persone ornano i propri piatti della cucina tradizionale e non con dei fiori o dei petali che possono anche essere mangiati come si desidera. Ma come è possibile tutto questo? La borragine per esempio ha un ottimo gusto di cocomero fresco, mentre la calendula ha quel retrogusto aspro tipico degli agrumi, mentre i fiori della rucola speziano l’insalata.

Nella cultura popolare mangiare i fiori potrebbe sembrare leggermente primitivo eppure broccoli – cavolfiori e carciofi sono dei fiori che vengono mangiati tutti i giorni e in maniera tranquilla!

Nelle epoche antiche era un modo per ornare i piatti, soprattutto in Inghilterra nel Rinascimento la cultura del fiore commestibile era molto alla moda. Ma quali sono i fiori commestibili?

Achillea



aglio selvatico



arancio



basilico



camomilla



margherita



menta



mirto



nasturzio



papavero



passiflora



pesco



primula



robinia



rosa



rucola



borragine



fiordaliso



gelsomino



senape



sambuco



viola del pensiero



tulipano



magnolia



lillà



lavanda



malva



dente del leone



carota



Primula

È il fiore delle primavera colorato e fresco che dona ai giardini quel tocco elegante e raffinato. In pochi lo sanno ma all’interno della cucina si può utilizzare per insalate e minestre, alleggerire la carne e dentro le frittate. Ma non solo fiori, infatti anche le radici – foglie e rizoma possono essere commestibili dopo essere state lavate e disinfettate a dovere.

I fiori possono essere utilizzati anche per la creazione delle marmellate essendo molto dolci e aromatici. Poi si usa per aromatizzare l’aceto di vino potendo godere anche di tutte le sue proprietà e benefici: la primula infatti ha una grande ricchezza di molecole espettoranti e mucolitici. L’acido salicilico è responsabile di non poche azioni analgesiche – antinfiammatorie e antireumatiche.

Pratolina – Margherita

Non è solo molto bella da vedere ma è anche buona da mangiare. Si raccoglie da marzo a giugno e poi si può far essiccare per utilizzare come condimento di carne, pesce e insalata. Per i golosi di zuppe le pratoline sono ottimali, così come in risotti e insalate grazie al loro gusto amaro che stimola la diuresi e ha ottime proprietà antinfiammatorie.

Viola del pensiero

La viola del pensiero viene usata principalmente per adornare giardini e prati in primavera e nel Nord Italia. I fiori della viola sono molto profumati e belli, si raccolgono appena sbocciati e poi la mattina presto. Per la cucina bisogna utilizzarli freschissimi e grazie al loro aroma diventano versatili e ottimi come condimento. Dalla pastella sino ai canditi per le insalate di stagione, da provare anche come ingrediente principale dei gelati. Hanno proprietà altamente salutari antinausea – antibatterici – depurative e diuretiche: ottimali anche per calmare la tosse.

