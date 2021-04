Oroscopo di domani, mercoledì 14 aprile 2012: Branko

Ecco l’oroscopo di Branko per domani mercoledì 14 aprile 2021. La settimana trascorre veloce ed eccoci già a mercoledì. Vuoi scoprire in anteprima consa ti accadrà nelle prossime ore? Dai uno sguardo all’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani Venere ti saluterà per traslocare nel segno del Toro. Da quel punto del cielo, il pianeta diventerà più pratico e influirà sugli affari, sul lavoro. D’ora in avanti sarai incoraggiato ad avere più concretezza e riflessività.

Toro

Domani Venere approderà nel tuo segno e il 19 si unirà anche il Sole! Finalmente il cielo sta cambiando a tuo favore. In amore potrai ritrovare maggior dolcezza. Certo, con Giove e Saturno ancora dissonanti, ti converrà agire sempre con prudenza.

Gemelli

Il nuovo transito di Venere ti incoraggerà a comportarti in maniera meno impulsiva e più ragionata. Nei prossimi giorni dovrai provare a essere un po’ più altruista, tendere una mano in amore e in famiglia, se qualcuno chiederà il tuo aiuto.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani (mercoledì 14 aprile 2021) Venere diventerà tua amica. D’ora in avanti il cielo si dimostrerà più disponibile nei tuoi confronti. Nei nuovi incontri riuscirai a trovare da subito un affiatamento naturale.

Leone

Domani Venere raggiungerà una posizione contraria. Come conseguenza nelle prossime settimane dovrai usare molta cautela in amore. Se non farai attenzione, correrai il rischio di vivere nuovi momenti di tensione con il partner, altre incomprensioni.

Vergine

Finalmente recuperai maggiore serenità in amore, grazie al nuovo passaggio di Venere! Nei prossimi giorni dovresti metterti in gioco in amore. Saranno favoriti i nuovi incontri, ma anche i progetti di coppia. Chi di recente ha vissuto un distacco, potrà riavvicinarsi a una persona.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko domani Venere raggiungerà il segno del Toro e influirà positivamente il settore economico. Chi ha in sospeso alcune questioni legate al denaro, d’ora in poi riuscirà a risolverle in maniera più efficace.

Scorpione

Domani Venere diventerà opposta e molto presto si uniranno anche il Sole e Mercurio. In amore potresti vivere nuovi conflitti: sii prudente! Ricordati che potrai contare sul supporto di Marte che ti offrirà l’energia necessaria ad affrontare le prossime giornate.

Sagittario

Domani Venere andrà nel Toro e da lì peserà soprattutto sulla sfera pratica, sulla vita professionale. Chi sarà alla ricerca di un nuovo impiego, dovrà restare all’erta. Un’opportunità potrebbe presentarsi di punto in bianco e non andrà mancata!

Capricorno

Come indica l’oroscopo di Branko domani il transito di Venere ti farà capire di essere amato. Dopo pochi giorni anche il Sole e Mercurio si aggiungeranno. Ti confermeranno che dopo tutto ogni difficoltà, in apparenza insormontabile, può essere superata.

Acquario

Domani Venere potrebbe portare nuove tensioni in amore. Sarà importante evitare polemiche e provocazioni, altrimenti finirai con il discutere in modo acceso con il partner. Nei prossimi giorni dovrai impegnarti per tenere il nervosismo sotto controllo!

Pesci

Finalmente comincerai a risalire la china in amore. Venere sarà in aspetto favorevole e ti permetterà di riportare l’armonia dentro di te e nella vita di coppia. Chi di recente si è separato, troverà la forza di voltare pagina e iniziare a guardarsi attorno.