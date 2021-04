Oroscopo di oggi, 13 aprile; amore, lavoro e fortuna – La settimana è partita da pochissimo, ma già qualcosa di nuovo sta per succedere. Quali sorprese riserveranno le stelle ai segni zodiacali? Se sei curioso di scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di oggi sull’amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo di oggi: Ariete – Cancro

Secondo l’oroscopo di oggi l’Ariete potrebbe accusare un leggero calo fisico. Portare avanti gli impegni di lavoro richiederà più fatica. In amore, invece, potrete contare sul sostegno di Venere, anche se per poco. Qualche piccolo colpo di fortuna potrebbe arrivare e sorprenderti. Il Toro accoglierà la Luna nel proprio segno. Finalmente potrete recuperare la serenità in amore e in famiglia. Sul lavoro vi converrà non fare il passo più lungo della gamba. Giove contrario sarà sempre in agguato! La dea bendata non vi bacerà ancora: siate pazienti! Oggi si preannuncia una giornata molto stimolante per i Gemelli, sia in amore sia nel lavoro. Potrete fare passi da giganti in ogni ambito della vostra vita. Siete decisamente tra i segni più fortunati dello zodiaco. Infine il Cancro inizierà a intravedere uno spiraglio di luce, grazie alla Luna in Toro, a cui presto si unirà Venere. Finalmente potrete riprendere in mano le redini della vostra vita. La fortuna, purtroppo, ancora non guarderà dalla vostra parte.

Oroscopo di oggi: Leone – Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di oggi per il Leone non sarà una giornata affatto facile! In amore correrà il rischio di discutere animatamente. Anche sul lavoro sarà necessario non fare il passo più lungo della gamba. Occhio agli invidiosi! La dea bendata sarà distratta… La Vergine potrà contare sull’energia che le regalerà la Luna in Toro. A poco a poco ritroverete armonia in amore. Anche sul lavoro potrete riappropriarvi di lucidità, concretezza e senso pratico. Finalmente rientrerete nella cerchia dei segni più fortunati. La Bilancia potrà sbarazzarsi, gradualmente, di quelle opposizioni planetarie che le hanno reso la vita faticosa finora. Sul lavoro e in amore occorrerà molto impegno per ricostruire. La fortuna ancora non busserà alla vostra parte, ma presto qualcosa potrebbe accadere. Infine per lo Scorpione si preannuncia una giornata piuttosto nervosa. La Luna in opposizione ti procurerà una profonda agitazione che rischierete di riversare in amore o nel lavoro. Siate prudenti! Purtroppo non è un periodo per nulla fortunato.

Oroscopo di oggi: Sagittario – Pesci

Secondo l’oroscopo di oggi il Sagittario potrà contare su buone stelle, eppure potrebbe essere disturbato da una leggera malinconia. In amore Venere continuerà a proteggere le relazioni. favoriti i nuovi incontri. Ottime novità sul lavoro. Forse qualcuno otterrà un nuovo incarico. La fortuna sarà dalla vostra parte anche oggi. Per il Capricorno ci percepirà aria di cambiamento, anche se le vere novità arriveranno solo nei prossimi giorni. In amore potrete ritrovare la tranquillità che è mancata nei giorni passati. Sul lavoro servirà ancora un po’ di pazienza. Finalmente avrai il primo sentore di qualche colpo di fortuna. L’Acquario dovrà armarsi di molta cautela, soprattutto in amore e in famiglia. Litigare sarà facilissimo! Piccoli ritardi o contrattempi sul lavoro: non arrabbiatevi, ma cercate piuttosto di mantenere l’ottimismo. Oggi la fortuna vi volterà le spalle. Infine i Pesci potranno godere di maggiore serenità in amore, grazie alla complicità di una splendida Luna. Per quel che riguarda il lavoro potrete cominciare a seminare, cercare soluzioni a problemi ancora irrisolti. Sorridete! Molto presto la fortuna vi verrà a trovare.