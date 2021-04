Raimondo Todaro, chi è: età, lavoro, vita privata e Amici

Raimondo Todaro è uno dei principali rappresentanti del ballo del nostro paese, essendo considerato un vero e proprio esperto del settore, è stato per 18 volte campione di diversi generi di ballo, oltre che un apprezzato personaggio televisivo e insegnante. Particolarmente note le sue partecipazioni in programmi come Ballando con le stelle.

Chi è Raimondo Todaro

Nome: Raimondo

Raimondo Cognome: Todaro

Todaro Data di nascita: 19 gennaio 1987

19 gennaio 1987 Luogo di nascita : Catania

: Catania Segno zodiacale : Capricorno

: Capricorno Instagram: @todaroraimondo

Vita e carriera

Nato a Catania ma trasferitosi assieme alla famiglia a Castelnuovo del Garda (Verona) quando era molto piccolo, dov’è cresciuto fino ai 16 anni. A soli 5 anni inizia ad appassionarsi al ballo assieme al fratello Salvatore (con il quale fonderà la scuola di ballo Sensei Sicilia) ed a 9 ha vinto il suo primo campionato italiano. Nella categoria junior detiene 5 partecipazioni con un terzo ed un secondo posto.

Acquista la popolarità a partire dal 2005, quando entra a far parte della trasmissione Ballando con le stelle, in coppia con Cristina Chiabotto, ex Miss Italia, vincendo l’edizione del programma di quell’anno, per poi ritornarvi l’anno successivo con Fiona May, vincendo di nuovo. Diviene un vero e proprio “veterano” del format esibendosi con Licia Colò, Francesca Tocca, Carol Alt, Veronica Oliver e tante altre. Nel 2018 si esibisce sempre all’interno del programma con Giovanni Ciacci, costituendo la prima coppia esclusivamente maschile del format.

Più recentemente ha fatto parte di una tournée teatrale dello spettacolo Il grande Gershwin e alle preselezioni di Ballando on the Road, per poi diventare opinionista di ItaliaSì.

Recentemente è stata ufficializzata la sua partecipazione al daytime del programma Amici di Maria De Filippi.

Vita personale

E’ stato sposato per alcuni anni con Francesca Tocca, dalla quale ha avuto una figlia alla quale è particolarmente legato, Jasmine. La coppia si è separata nel 2019 ed attualmente il ballerino ed insegnante di ballo è impegnato sentimentalmente con l’influencer classe 1997 Paola Leonetti.