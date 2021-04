Una pianta facile da curare per il balcone: ecco qual è

Molto spesso, chi ha un balcone pensa di non potersi sbizzarrire se ha il pollice verde. Niente di più sbagliato! Esistono infatti diverse piante facili da curare anche in questi spazi e in grado di garantire delle soddisfazioni a dir poco interessanti.

Se sei qui, significa che vuoi sapere quali sono di preciso. Nelle prossime righe, potrai trovare qualche dritta interessante al proposito.

Lavanda, una pianta perfetta per il balcone

Tra le piante migliori per il balcone rientra senza dubbio la lavanda, fantastica sia dal punto di vista estetico sia, come ben si sa, per via del profumo. Quali sono i consigli per coltivarla in balcone? La prima cosa da dire è che si tratta di una procedura estremamente semplice.

Per prima cosa, è necessario procurarsi dei semi o delle talee. Se non si ha propriamente il pollice verde, la soluzione migliore prevede il fatto di orientarsi verso le talee. Come mai? Innanzitutto perché far crescere la lavanda dai semi non è semplicissimo. Un’altra alternativa facile da gestire oltre alla talea riguarda l’acquisto di piantine già un po’ formate.

Una volta fatta la scelta tra le opzioni appena ricordate, bisogna procurarsi un vaso il più capente possibile. Per coltivare la lavanda sul balcone è necessario procurarsi anche:

terriccio, meglio se asciutto;

argilla espansa

Entrambi vanno posizionati sul fondo del vaso e sono essenziali per favorirne il corretto drenaggio. Un’accortezza che non bisogna assolutamente trascurare quando si coltiva la lavanda sul balcone riguarda il rinvaso in primavera. Un altro punto da non dimenticare riguarda il rinnovo del terriccio. Affinché la pianta cresca nel migliore dei modi, è necessario che sia sempre fresco e soprattutto ben drenato.

A questo punto, è naturale chiedersi dove posizionare i vasi con le piante di lavanda. L’indicazione principale in questo frangente prevede il fatto di collocarli in una zona del balcone ben esposta al sole e ben ventilata.