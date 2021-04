Amedeo Goria, chi è: pensione, fidanzata, figlia, malattia, idrante

Amedeo Goria è un giornalista sportivo e personaggio televisivo italiano. È famoso anche per essere stato, per un certo periodo di tempo, il marito di Maria Teresa Ruta. È il concorrente in gioco stasera a Soliti Ignoti – Il ritorno, lo show condotto da Amadeus nel preserale di Rai 1.

Chi è Amedeo Goria

Nome: Amedeo

Amedeo Cognome : Goria

: Goria Data di nascita : 16 Febbraio 1954

: 16 Febbraio 1954 Luogo di nascita : Torino, Italia

: Torino, Italia Profilo Instagram : @amedeogoria

: @amedeogoria Segno zodiacale: Acquario

Amedeo Goria: pensione, fidanzata

Amedeo Goria è da poco andato in pensione da “mamma” Rai: il giornalista ha infatti lavorato per l’azienda televisiva nazionale dal 1987, e quindi per quasi 34 anni. Ha condotto Ciao Italia, poi Uno Mattina Estate per complessive 500 puntate. Per Rai Sport ha seguito le più importanti manifestazioni sportive: dai Mondiali di calcio alle Olimpiadi di Pechino, e ha condotto e le Notti Olimpiche Invernali di Pyongchang per Rai 2. Ha inoltre co-condotto La Domenica Sportiva (1993-1994) come opinionista-moviolista e Pole Position (2002-2003) su Rai 1. Il 16 Febbraio scorso è stato il suo ultimo giorno di lavoro: potrà ora godersi il tempo libero con la sua fidanzata, Vera Miales, influencer con la passione per la recitazione dal fisico longilineo, dai lunghi capelli mori e con un sorriso solare.

Amedeo Goria: figlia, malattia

Il rapporto tra Amedeo Goria e la figlia Guenda, avuta dal rapporto con Maria Teresa Ruta, è contrastato. Ne è stata prova una sfuriata fatta da lei al padre, di recente, dopo un incidente stradale avuto nel quartiere Prati, a Roma. Guenda ne ha anche parlato durante l’ultima edizione del GF VIP, al quale ha partecipato da concorrente, dicendo di avere difficoltà a trovare un equilibrio nel rapporto col padre e che sente che il loro rapporto, che sembra più di amicizia che genitoriale, le lascia alcune lacune. Guenda ha da poco rivelato su Instagram di essere affetta da endometriosi e di dover combattere contro questa malattia spesso sottovalutata.

Amedeo Goria: idrante

Amedeo Goria è stato messo in imbarazzo in diretta tv quando è andato a trovare Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda nell’ultima edizione del GF VIP. La contessa Patrizia De Blanck in quella occasione ha detto di aver subito le avances di Amedeo e di aver rifiutato il suo corteggiamento, riferendo che una sua amica le aveva detto di essersi persa una buona occasione dal punto di vista sessuale. A quel punto Antonella Elia è intervenuta dicendo che Amedeo Goria viene soprannominato per queste sue doti “L’idrante”…con esplicita allusione.