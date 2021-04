Annalisa Bruchi, di professione conduttrice e giornalista, dal 2020 è il volto del programma ReStart, in onda su Rai 2, e può vantare diverse collaborazioni di stampo giornalistico.

Chi è Annalisa Bruchi

Nome : Annalisa

: Annalisa Cognome : Bruchi

: Bruchi Luogo di nascita : Siena

: Siena Data di nascita : 14 marzo 1970

: 14 marzo 1970 Segno Zodiacale : Pesci

: Pesci Instagram ufficiale: @annalisabruchi

Biografia

Natia della Contrada della Giraffa, a Siena, ottiene la laurea cum laude in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Siena e dopo aver conseguito un master in Inghilterra presso la London School of Economics and Political Science, vede la sua carriera di giornalista professionista iniziare nel 1997, quando collabora con la trasmissione Mixer per poi realizzare svariate tipologie di rubriche per il Maurizio Costanzo Show. Ritorna in Rai nel 2005, collaborando per programmi come Domenica In, Economix e La storia siamo noi per poi debuttare come conduttrice televisiva nel 2009, prendendo le redini di Big – La via del cuore assieme a Silvia Tortora. In occasione dei festeggiamenti del 150º anniversario dell’Unità d’Italia, conduce il programma Fratelli d’Italia. Le è stata affidata la cronaca del Palio di Siena, dove ha potuto raccontare in maniera appassionata e dettagliata i luoghi della propria città. Dal 2018 conduce Kronos – Il tempo della scelta e dal 2019 si occupa di Povera Patria, programma ribattezzato successivamente Patriae. Dal 2020 è la conduttrice di ReStart, programma in onda tutt’ora in seconda serata su Rai 2.

Vita privata

Sposata a lungo con Mario Valducci, ex deputato di Forza Italia, ha avuto un figlio. Non ci è dato sapere il nome di quest’ultimo, essendo comparso solo in alcuni scatti social: la giornalista è infatti piuttosto riservata in merito alla propria vita personale.