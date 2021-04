Carlotta Piccaluga Concato: ecco chi è la figlia di Fabio Concato

Carlotta Piccaluga è il vero nome completo della figlia di Fabio Concato: si tratta della primogenita del cantautore milanese, cui è stata dedicata Fiore di Maggio. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Chi è Carlotta, la figlia di Fabio Concato?

Carlotta Piccaluga Concato è la figlia primogenita di Fabio Concato. Nata, così come la sorella Giulia, dalla relazione con Elisabetta Pesarese, è la ragazza cui è dedicata Fiore di Maggio. Da questo possiamo evincere che la ragazza sia nata nel 1984, anno in cui poi uscì anche la canzone del papà a lei dedicata. Fabio Concato in passato ha spesso ricordato come i momenti più belli della sua vita siano poi diventati canzoni importanti per lui: Domenica Bestiale rimandava al periodo di fidanzamento con Elisabetta, Fiore di Maggio alla nascita di Carlotta, e “Giulia” è esplicitamente dedicata alla sua seconda figlia.

Carlotta Piccaluga Concato vive lontana dai riflettori e non ha una professione nel mondo dello spettacolo. Sappiamo che di recente ha dato alla luce una bambina, Nina Matilde,nella scorsa estate, e che quindi Fabio Concato è diventato così nonno. Carlotta Piccaluga Concato è raggiungibile abbastanza semplicemente su Facebook, dove c’è come ultimo contenuto pubblico la foto col pancione del febbraio 2020. Dal suo profilo si può evincere che è amante dei viaggi.

Non tutti sanno che Carlotta Piccaluga Concato ha cantato i cori di “Fiore di Maggio” in una rara e delicata reincisione del brano nel quale canta assieme al padre, una piccola chicca che uscì in edizione limitata col “Corriere della sera”. Lo proponiamo qui per tutti i lettori di Giornal.