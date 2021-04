Claudio Cecchetto, chi è: età, carriera, moglie, figli e curiosità

Claudio Cecchetto è uno dei nomi più importanti e influenti del mondo della musica italiana, data la capacità non comune di riuscire a fare da “collante” tra il mondo della musica e quello dello spettacolo “mainstream”. Per questo motivo Claudio Cecchetto viene considerato uno dei più importanti scopritori di talenti in assoluto, nonchè fondatore di diverse radio italiane.

Nome: Claudio

Claudio Cognome: Cecchetto

Cecchetto Data di nascita: 19 aprile 1952

19 aprile 1952 Luogo di nascita : Ceggia (Venezia)

: Ceggia (Venezia) Segno zodiacale : Ariete

: Ariete Instagram: @claudiocecchetto

Vita e carriera

Dopo aver conseguito il diploma all’ITIS G. Feltrinelli di Milano come perito termotecnico i genitori lo indirizzano verso la facoltà delle Scienze delle preparazioni alimentari. all’Università Statale di Milano, anche se fin dalla metà degli anni 70 inizia a dedicarsi al mondo della musica, dapprima come DJ dove si “fa un nome” nei locali della città meneghina.

Approda in due radio pioneristiche di Milano, Radio Milano International e Radio Studio 105, dove conduce il programma Chewing Gum e dopo condotto il primo programma musicale di Telemilano 58, ovvero la futura Canale 5, arriva a presentare il Festival di Sanremo per ben 3 edizioni di fila, dal 1981. Fonda Radio molto importanti come Radio Deejay e Radio Capital negli anni 80, ed ha lanciato un numero impressionante di cantanti e personaggi televisivi, come Gerry Scotti, Jovanotti, Fiorello, Amadeus, gli 883, Max Pezzali, Paola & Chiara, Sabrina Salerno, Taffy, Via Verdi, Luca Laurenti, Marco Mazzoli, Daniele Bossari, Fabio Volo, Leonardo Pieraccioni, DJ Francesco.

Moglie e figli

E’ sposato con Maria Paola Danna dal 1992, dopo una cerimonia nuziale tenutasi a Riccione. Dalla loro unione sono nati Jody Daniele nel 1994 e Leonardo nel 2000.

Curiosità

Ha creato il famosissimo “pezzo” Gioca Jouer, che è stato un vero e proprio tormentone dai primi anni 80.

A condotto cinque edizioni del FestivalBar consecutive.

Nel maggio 2019 si è candidato come sindaco di Misano Adriatico con la lista civica W Misano Viva arrivando secondo con 2.490 voti.