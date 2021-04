Ecco due piante eccezionali che fioriscono anche all’ombra

Nel momento in cui si ha la passione per il giardinaggio, è naturale valutare bene l’esposizione alla luce delle piante, soprattutto se non si ha modo di collocarle in balcone.

Nelle situazioni in cui si ha un appartamento piccolo, non bisogna preoccuparsi e avere paura di non potersi sbizzarrire. Esistono infatti diverse piante che fioriscono pure all’ombra. Quali sono? Scopriamolo assieme nelle prossime righe di questo articolo.

Piante che fioriscono all’ombra: ecco quali sono

Quando si ha intenzione di collocare delle piante in una stanza piccola o in un balcone non particolarmente esposto al sole, è bene fare riferimento ad alcune specie che fioriscono anche all’ombra. Quali sono? Tra le principali rientrano senza dubbio le ortensie.

Nel momento in cui si chiamano in causa questi fiori, non tutti sanno che si tratta di una specie che, per proliferare al meglio, non ha bisogno di quantità di luce eccessive. Ricordiamo infatti che è sufficiente un’illuminazione nelle prime ore della giornata.

Un’altra pianta fantastica per chi vuole far crescere fiori meravigliosi anche all’ombra è la gardenia, specie con caratteristiche simili all’ortensia. Per curarla al meglio, nelle situazioni in cui la si coltiva in vaso è bene orientarsi verso un terriccio acido. Un altro aspetto da non dimenticare riguarda il fatto di avere cura di posizionare sul fondo del vaso dei cocci. In assenza di questi ultimi, va benissimo usare della ghiaia.

Un altro aspetto da non dimenticare nel momento in cui si punta a curare al meglio questa pianta che cresce anche all’ombra, non si può non chiamare in causa l’importanza di utilizzare, a cadenza bisettimanale, un fertilizzante naturale.

Concludiamo rammentando la centralità di non creare ristagni, che fanno malissimo alla pianta (in questo come in tantissimi altri casi). Inoltre, è bene collocarla in un luogo lontano dalle correnti d’aria.

