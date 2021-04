Elena Morali, chi è: età, lavoro, fidanzato e curiosità

Elena Morali, showgirl, modella, influencer e personaggio televisivo oramai piuttosto presente in maniera costante nel “mainstream” italiano, particolarmente nota per aver preso parte a format come La pupa e il secchione e L’Isola dei famosi.

Chi è Elena Morali

Nome : Elena

: Elena Cognome : Morali

: Morali Luogo di nascita : Ponte San Pietro, (BG)

: Ponte San Pietro, (BG) Data di nascita : 28 gennaio 1990

: 28 gennaio 1990 Segno Zodiacale : Acquario

: Acquario Instagram ufficiale: @elenamoralireal

Nata a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, prima di diventare un personaggio televisivo ha lavorato come promoter e hostess, dopo aver completato gli studi presso il liceo Psico Pedagogico. Contro il volere dei genitori (con i quali ha ammesso di non avere un rapporto idilliaco) si iscrive a diversi concorsi di bellezza come Miss Padania e Miss Universo. Nel 2008 si aggiudica la fascia di Miss Ciclismo e due anni dopo ottiene la popolarità grazie alla sua partecipazione nel programma La Pupa e il Secchione, format che non la vede vincitrice ma contribuisce a renderla popolare: le successive partecipazioni a programmi come Matricole e Meteore e successivamente è entrata anche nel cast di Chiambretti Night di Piero Chiambretti.

Successivamente è stata conduttrice di Colorado. Più recentemente è stata una “naufraga” presso l’Isola dei Famosi, programma dove è stata eliminata a 2 settimane dalla finale, prendendo parte a Isola che non c’è insieme a Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta.

E’ spesso opinionista presso programmi come Pomeriggio 5.

Vita privata

Dopo una relazione con Renzo Bossi, è stata a lungo legata sentimentalmente con Scintilla, alias Gianluca Fubelli a partire dal 2017, anche se il legame si è rotto dopo essersi “riallacciato” una prima volta: è stata Elena stessa ad ammettere le proprie colpe, baciando Marco Ferri sull’Isola dei Famosi, anche se ha più volte ribadito di non aver tradito il compagno, che si è sempre comportato “come un signore”. Attualmente la showgirl e valletta è fidanzata con l’ex di Nina Moric, Luigi Mario Favoloso. I due appaiono molto affiatati.

Curiosità

E’ apparsa in un episodio della soap opera Beautiful, ed ha debuttato nel mondo della musica con Vamos a Gosar e Touch Me.