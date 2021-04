Fabio Concato, chi è: ultima canzone, la figlia Carlotta, Instagram

Fabio Concato è un cantautore italiano. Il suo cognome è un nome d’arte: il cantautore si chiama in realtà Fabio Bruno Ernani Piccaluga. È l’ospite di stasera di Via dei Matti n°0, trasmissione in onda su Rai3 e condotta da Stefano Bollani e Valentina Cenni.

Chi è Fabio Concato

Nome: Fabio Bruno Ernani

Cognome: Piccaluga

Data di nascita: 31 Maggio 1953

Luogo di nascita: Milano, Italia

Profilo Instagram: @fabioconcatoofficial

Segno zodiacale: Gemelli

Fabio Concato: ultima canzone

Il cantautore noto in tutta Italia per successi come Domenica Bestiale, Fiore di Maggio, Guido piano e Rosalina, ha scritto una canzone pubblicata nel Giugno 2020 e chiamata L’Umarell, in dialetto milanese, e disponibile per l’ascolto soltanto sui canali Youtube e Spotify dell’artista. La canzone, scritta, prodotta e cantata da Fabio Concato, e suonata dai suoi inseparabili amici Ornella D’Urbano, Larry Tomassini e Gabriele Palazzi, è stata prodotta in seguito alla quarantena imposta lo scorso anno per il deflagare della pandemia da Covid19 nel nord Italia.

Fabio Concato: la figlia Carlotta

Fabio Concato è sposato dal 1980 con Elisabetta Pesarese. Dalla loro importante e duratura relazione è nata una figlia, Carlotta Concato. La donna è il soggetto cui è dedicata la canzone Fiore di maggio, e ha avuto a propria volta un figlio lo scorso anno, con Fabio Concato che è quindi diventato da poco anche nonno.

Fabio Concato: Instagram

Fabio Concato ha un profilo Instagram ufficiale ma non verificato attualmente seguito da quasi 11mila followers e con 342 post. Si tratta di una finestra in cui è possibile dare uno sguardo sia alla vita professionale del cantautore che a quella privata: di recente è stata infatti pubblicata una foto proprio con Carlotta e col nipotino ultimo arrivato in famiglia.