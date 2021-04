Federica Angeli, chi è: storia, marito, Le Iene, Raggi

Federica Angeli è una giornalista italiana, cronista di cronaca nera e giudiziaria per Repubblica, è sotto scorta dal 17 Luglio 2013 per le minacce arrivate dai componenti del clan Spada, famiglia componente della mafia romana, e attiva in particolare ad Ostia, sulla quale Federica ha indagato a lungo. È una degli ospiti di stasera del Maurizio Costanzo Show, in onda in seconda serata su Canale 5.

Chi è Federica Angeli

Nome: Federica

Federica Cognome : Angeli

: Angeli Data di nascita : 20 ottobre 1975

: 20 ottobre 1975 Luogo di nascita : Roma, Italia

: Roma, Italia Profilo Instagram : @angelifederica

: @angelifederica Segno zodiacale: Bilancia

Federica Angeli: storia, marito

Dopo aver seguito in aula il processo seguente alla morte di Stefano Cucchi, Federica Angeli realizza nel 2013 con Carlo Bonini un’inchiesta sul legame tra i vari gruppi della criminalità organizzata di Ostia e la pubblica amministrazione, seguita da un’altra inchiesta sul racket del clan. Questa portò ad una maxi operazione di polizia chiamata Nuova Alba, in seguito alla quale furono arrestate 51 persone. In seguito agli arresti viene minacciata di morte, e il giorno stesso del riconoscimento in questura, il 17 Luglio 2013, le viene assegnata una scorta permanente. Subirà minacce di morte indirizzate a lei e alla sua famiglia, in particolare minacce di sofferenza rivolte ai tre figli, e l’incendio delle auto del suo avvocato e di sua sorella. Il 7 aprile 2018, una busta indirizzata a lei, contenente un proiettile, viene recapitata alla sede romana de Il Fatto Quotidiano, a pochi giorni dalla testimonianza nel “processo Spada”. Le è stato conferito nel 2015 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana per il suo impegno nella lotta alle mafie.

Uno dei suoi più forti sostenitori è il marito Massimo, salito agli onori delle cronache suo malgrado, e titolare di un account su Twitter chiamato “il Marito di Fede”, in cui sostiene ogni sforzo fatto da Federica in questa lotta.

Federica Angeli: Le Iene

Molta della storia di Federica Angeli è stata narrata attraverso diversi servizi televisivi de Le Iene, trasmissione che ha dato ampio risalto a quanto vissuto da Federica e che ha portato agli onori della cronaca anche le manifestazioni avvenute ad Ostia a favore del suo lavoro e in sua solidarietà. Tutt’oggi è possibile trovare nell’archivio online della trasmissione i servizi dedicati a Federica e alla situazione di Ostia.

Federica Angeli: Raggi

Federica Angeli lavora da qualche tempo nella giunta di Virginia Raggi, sindaco di Roma del Movimento 5 Stelle. La conferma della notizia venne data dalla stessa giornalista in un’intervista a Piazza Pulita, nella quale confermò la collaborazione. Federica Angeli ha la delega a periferie, legalità e civismo.

Una mossa ritenuta sorprendente dalla base del movimento per le critiche che la Angeli aveva rivolto alla Raggi in passato, ma che alcuni hanno giudicato “elettorale” in vista delle prossime elezioni a Sindaco perché la Raggi sta facendo della lotta alla mafia romana una delle proprie bandiere. La stessa Angeli aveva accusato la giunta in passato di aver fatto rimanere tale lotta un “mero proclama”.