Francesca Pepe, chi è: età, lavoro, fidanzato e Grande Fratello

Francesca Pepe, nota anche come Franceska è una modella e influencer italiana che ha raggiunto una popolarità decisamente importante sopratutto dopo la sua partecipazione presso in reality Grande Fratello VIP 2020. Piuttosto chiacchierato il flirt con Vittorio Sgarbi.

Francesca Pepe, chi è

Nome: Francesca

Francesca Cognome: Pepe

Pepe Data di nascita: 29 agosto 1992

29 agosto 1992 Luogo di nascita : Sarzana (provincia di Carrara)

: Sarzana (provincia di Carrara) Profilo Instagram: @franceskapepe

Segno zodiacale: Vergine

Nata a Sarzana, fin da molto giovane si avvicina al mondo della moda, prendendo parte al concorso Miss Europa nel 2016, dove dichiara di aver vinto la competizione, anche se in realtà riuscì ad aggiudicarsi la fascia. Il concorso le fornisce comunque una certa popolarità, visto che di li a poco ottiene dei contatti con RunnerUp e contratti lavorativi per MTV, oltre a guadagnarsi un book fotografico per la rivista Playboy, specificatamente appare sulla copertina di PlayBoy Olympics Game Edition del 2016. Parallelamente alla carriera di modella, Francesca si è iscritta alla facoltà di Economia alla Cattolica, ed ha preso parte alla webserie The Lady, di Lory Del Santo. Ha preso parte al Grande Fratello VIP nel 2020, dove non si è guadagnata le simpatie di una parte dei votanti a causa dei dissidi con Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Sopratutto con il primo si è più volte scontrato, e questo atteggiamento ha sicuramente influito sulla sua prematura eliminazione dal programma, arrivata il 5 ottobre 2020. Successivamente ci sarebbe stata una sorta di “chiarimento” tra lei e Tommaso. Continua ad essere una presenza costante sui social.

E’ dichiaratamente tifosa del Milan.

Fidanzato

Francesca risulta attualmente single, anche se è stata fidanzata con un facoltoso imprenditore americano, prima di fidanzarsi con il famoso critico d’arte e personaggio televisivo Vittorio Sgarbi, circa 40 anni più grande della modella. Il flirt è diventato qualcosa di serio, almeno in apparenza, visto che la relazione è terminata nel 2017.