Gianluca “Scintilla” Fubelli, chi è: età, carriera, Elena Morali

Gianluca Fubelli, noto ai più come Scintilla, lo pseudonimo che da sempre lo contraddistingue è un comico italiano particolarmente presente nel mondo della televisione nostrana e può contare su svariate presenze nel mondo del cinema. E’ anche famoso per essere stato a lungo il fidanzato di Elena Morali.

Chi è Gianluca “Scintilla” Fubelli

Nome: Gianluca

Gianluca Cognome: Fubelli

Fubelli Data di nascita: 9 aprile 1973

9 aprile 1973 Luogo di nascita : Roma

: Roma Segno zodiacale : Ariete

: Ariete Instagram: @gianlucascintillafubelli

Carriera

Prima di intraprendere la carriera di comico e conduttore televisivo, e più saltuariamente quella di comico, Gianluca è stato animatore turistico e ha lavorato come odontotecnico. Dal 1998 al 2013 è stato uno Turbolenti, quartetto comico cabarettistico che ha contribuito a conferirgli grande popolarità, sopratutto dopo l’approdo a Colorado, format che ha visto la sua partecipazione in maniera costante. Nel 2006 esordisce al cinema in una piccola parte del film di Diego Abatantuono Eccezziunale Veramente – Capitolo secondo…me e nello stesso anno su Paramount Comedy è il conduttore di uno show basato sulle gag e sketch comici assieme a Enrique Balbontin. Più recentemente ha preso parte al film di Paolo Ruffini, suo grande amico, Tutto Molto bello. Tra il 2016 ed il 2017 manda avanti lo show House of Gag assieme a Omar Fantini, la collaborazione con quest’ultimo proseguirà anche House of Web. Prosegue il sodalizio con Colorado, sia come conduttore che come partecipante, nel 2020 è parte del programma Enjoy – Ridere fa bene.

Vita privata

E’ stato a lungo sentimentalmente legato con l’influencer e modella Elena Morali, conosciuta durante le numerose partecipazioni a Colorado. I due si sono lasciati dopo la partecipazione di Elena all’Isola dei Famosi, dopo che la giovane ha baciato l’altro concorrente Marco Ferri. Nonostante abbia ribadito di non aver tradito Gianluca, i due si sono lasciati e “ripresi” in più di un’occasione prima di farlo definitivamente dopo che Elena ha rivelato di aver avviato una relazione con Daniele Di Lorenzo.