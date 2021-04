Giuseppe Cruciani, chi è: La Zanzara, moglie, compagna, figlia, Instagram

Giuseppe Cruciani è un un giornalista, conduttore radiofonico e opinionista italiano. È particolarmente noto per la sua vena polemica e per i suoi posizionamenti spesso forti e tranchant nei confronti del mondo della politica e della società italiana, ed è stato accusato diverse volte di razzismo e sessismo nei confronti di determinate categorie. Oggi lavora per Radio 24 e per il quotidiano economico-finanziario Il Sole 24 Ore. È uno degli ospiti di stasera del Maurizio Costanzo Show, in onda in seconda serata su Canale 5.

Chi è Giuseppe Cruciani

Giuseppe Cruciani: La Zanzara

Giuseppe Cruciani è il conduttore radiofonico, insieme al compagno David Parenzo, del programma La Zanzara. Si tratta di una trasmissione ad ispirazione giornalistica fatta soprattutto di interviste, nelle quali spesso l’interlocutore viene provocato attraverso domande pungenti, ma anche con linguaggio diretto, e talvolta volgare, da parte di Cruciani. Sono moltissime le polemiche che “partono” da La Zanzara per approdare poi su altri media…oppure in tribunale.

Giuseppe Cruciani: moglie, compagna, figlia

Anche la vita sentimentale di Giuseppe Cruciani è stata tormentata. È entrato “di prepotenza” nelle cronache rosa perché paparazzato mentre baciava Francesca Valiani, fidanzata allora e moglie ora del cantante Jovanotti. Successivamente ha avuto una relazione con Selvaggia Lucarelli, che però è durata poco tempo, nonostante porti polemiche e riferimenti ancora oggi. Nel 2000 Cruciani decide di sposare una donna che aveva conosciuto da poco e nel 2005 nasce Viola, sua figlia, quella che il giornalista definisce la gioia più grande della sua vita. La relazione con la moglie però termina pochi anni dopo e arriva il divorzio. Dal 2015 risulta fidanzato con Eleonora, una splendida ragazza bionda dai capelli ricci, originaria di Sacile, che lo accompagna in occasioni pubbliche e fotografata più volte con lui.

Giuseppe Cruciani: Instagram

Giuseppe Cruciani ha un profilo Instagram ufficiale e verificato seguito attualmente da quasi 60mila followers e con 45 post. L’account di Giuseppe Cruciani e dedicato quasi esclusivamente alla pubblicazione di contenuti inerenti al suo lavoro.