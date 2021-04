Jody Cecchetto, chi è il figlio di Claudio Cecchetto?

Jody Cecchetto è il primogenito del disc jockey, presentatore e talent scout Claudio Cecchetto, personalità tra le più influenti del panorama del mainstream italiano.

Anche Jody ha scelto di intraprendere la via della musica come occupazione principale, seppur con qualche differenza.

Nome: Jody

Jody Cognome: Cecchetto

Cecchetto Data di nascita: 7 giugno 1994

7 giugno 1994 Luogo di nascita : Napoli

: Napoli Profilo Instagram: @jodyjdc

Segno zodiacale: Gemelli

Dal papà ha sicuramente ereditato una grande passione per la musica e l’arte: in molti lo ricordano quando era appena un bambino assieme a Claudio nel 2008 nel programma Ti lascio una canzone, mentre il debutto vero e proprio è datato 2015 con il singolo Sex machine, insieme a Tony Real e conduce lo show Ready Music Play su DeAKids di Sky nel 2019: la sigla del programma è il famoso Gioca Jouer riadattato in salsa moderna. E’ uno dei conduttori della rubrica RDS Next, di Radio Dimensione Suono.

Alcuni anni fa crea il canale Youtube iPants, assieme a Red Nose e Tony iPants che attualmente conta oltre 730mila iscritti. Il “trio” tuttavia diventa un duo appena poche settimane fa, quando Jody ha annunciato di voler abbandonare il gruppo, notizia resa ufficiale proprio attraverso un video presente sul canale. La decisione è stata criticata da molti fans, Jody ha giustificato l’addio dal canale accennando i numerosi impegni lavorativi.

Vita personale

Sentimentalmente è legato alla giovane influencer classe 2003 Valeria Vedovatti che ha recentemente dichiarato che i 9 anni di differenza non sono assolutamente un problema.