Oroscopo di domani, giovedì 15 aprile 2021: Paolo Fox

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 15 aprile 2021. Siamo al giro di boa per questa settimana. Sei curioso di scoprire in anticipo cosa ti accadrà giovedì 15 aprile? Leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani dedicato a tutti i segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata di grande forza. Sfruttala al meglio per risolvere tutti quei problemi nati nell’ultimo biennio. Non sarà facile, dovrai affrontare alcune situazioni piuttosto pesanti. Avrai dalla tua parte il sostegno delle stelle.

Toro

Domani sarà la giornata ideale per prendere decisioni in amore, per dare spazio ai sentimenti, recuperare un rapporto., un’amicizia. Potrai avvicinare persone con cui vorrai condividere novità professionali. Per quel che riguarda il lavoro il 2021 non sarà un anno eclatante: dovrai accontentarti di ciò che hai.

Gemelli

Ti sveglierai con molta energia e vigore. Nelle prossime ore avrai la Luna e Marte nel segno, Giove e Saturno in aspetto favorevole. Come conseguenza potresti vivere novità in amore, partorire idee particolarmente creative. Informazioni utili all’orizzonte.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani (giovedì 15 aprile 2021) comincerai a recuperare, seppure lentamente. Piano piano ti sentirai più soddisfatto di ciò che hai. Sul fronte lavorativo potrebbe muoversi qualcosa molto presto. Forse dovrai affrontare discorsi rimasti in sospeso. In amore sarà importante trovare un punto d’incontro con l’altro.

Leone

Domani dovrai provare a tenere sotto controllo le tue emozioni. Finalmente stai ritrovando la voglia di vincere, di sfidare, metterti alla prova che ti appartiene da sempre. Sarà importante tenere viva questa fiamma, altrimenti rischierai di rimanere deluso. Occhio a non diventare troppo competitivo in amore!

Vergine

Domani avrai il sentore che questa seconda metà del mese sarà importante. Venere sarà a favore, dal 19 anche altri pianeti diventeranno alleati. Sul lavoro potresti sentirti infastidito da qualcuno. Prova a farti scivolare le cose addosso e procedi lungo la tua strada. Chi vorrà portare a termine un accordo, una trattativa, dovrebbe accettare un compromesso entro la fine di aprile.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sentirai che stai cominciando a recuperare gradualmente. Sul lavoro è probabile che dovrai accettare qualche cosa che non ti andrà a genio o perfino cercare altrove. Si prospetta un giovedì interessante e dal 19 andrà ancora meglio! Approfittane, per dare spazio anche all’amore, alle emozioni.

Scorpione

D’ora in avanti dovrai munirti di molta pazienza con gli altri, ma anche con te stesso. Quando sei arrabbiato, il primo a sentirsi male sei proprio tu! Del resto, stai vivendo un periodo particolarmente pesante sul lavoro, non tutti i tuoi problemi sono risolti. Nei prossimi dieci giorni dovrai sforzarti di gestire al meglio gli alti e bassi.

Sagittario

Ti aspettano 48 ore molto complicate. Domani e venerdì la Luna e Marte in opposizione potrebbero crearti grossi problemi, renderti particolarmente nervoso e insofferente. Ci sarà perfino chi si defilerà dai seccatori, chi vorrà allontanarsi da tutto e tutti. Guai a importi qualcosa!

Capricorno

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà una seconda metà del mese più promettente. Il motto del 2021 sarà: fare meno, fare meglio. Infatti sentirai il bisogno di sbarazzarti di qualche peso, di qualche responsabilità. Il lavoro è importante, ma anche il resto della tua vita, affetti inclusi! Possibili cali fisici: sii prudente!

Acquario

Domani potresti essere colto da una sgradevole sensazione di non farcela, di essere vittima delle circostanze. Cero, stai vivendo giorni che ti affaticano parecchio, ma non dovrai buttarti giù. Molto presto arriverà una novità importante, avrai una bella soddisfazione. In amore dovresti metterci più impegno.

Pesci

Domani dovrai cercare di evitare i conflitti, di non rimuginare sul tuo passato. Ci sarà chi diventerà nervoso dopo una chiamata oppure si sentirà in apprensione per qualcosa. Ciò che più conta sarà guardare avanti, trovare strategie per vivere serenamente il futuro e non voltarsi indietro.