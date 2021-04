Oroscopo di oggi, 14 aprile; amore, lavoro e fortuna – I giorni scorrono rapidi e in un baleno eccoci arrivati già a metà settimana. Quali sorprese riserveranno le stelle ai segni zodiacali? Se sei curioso di scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di oggi sull’amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo di oggi: Ariete – Cancro

Secondo l’oroscopo di oggi l’Ariete dovrà dire addio a Venere che si sposterà nel vicino Toro. In amore dovrete avere prudenza, per non riversare la tensione nervosa dovuta alla stanchezza nel rapporto di coppia. Anche sul lavoro sarete meno veloci ed efficienti del solito: vi converrà non pretendere troppo da voi stessi. Ciò nonostante, qualche piccolo colpo di fortuna potrebbe capitarvi. Oggi il Toro avrà Venere nel proprio cielo. Venere, oltre a essere il pianeta dell’amore, è anche fonte di piccoli momenti di fortuna. Va da sé che potrete cominciare a recuperare, in amore e nella vita pratica. Purtroppo sul lavoro dovrete accontentarvi di piccole soddisfazioni. Per i Gemelli sarà una giornata molto promettente. In amore potrete fare incontri intriganti o recuperare l’intesa della coppia. Sul lavoro sarete lucidi, motivati e con le idee ben chiare in testa. Nulla vi fermerà! La fortuna sarà tanta. Infine il Cancro potrà cominciare a risalire la china, grazie al nuovo transito di Venere. In amore potrete iniziare a guardarvi intorno, ma sul lavoro dovrete aspettare fine maggio perché qualcosa di importante si muova. Non avrete grande fortuna, ma nemmeno la negatività degli anni passati.

Oroscopo di oggi: Leone – Scorpione

Come indica l’oroscopo di oggi per il Leone si preannuncia una giornata decisamente no. In amore dovrai fare i conti con Venere in aspetto contrario. Incomprensioni in vista. Anche sul lavoro avrai poche soddisfazioni. Sarà importante accontentarsi di ciò che si ha. La dea bendata non guarderà dalla tua parte. Oggi per la Vergine sarà una giornata di grande forza, soprattutto in amore. Chi si sentirà pronto, potrebbe perfino innamorarsi… Sul lavoro non avrete grandi novità, ma nemmeno contrattempi spiacevoli. La fortuna non ha mai mai smesso di volervi bene! La Bilancia potrà sbarazzarsi delle opposizioni planetarie e ritornare in pista, dopo un periodo di stallo. In amore ci vorrà ancora un po’ di pazienza, ma piano piano ritroverete la giusta armonia. Sul lavoro riuscire gradualmente a ricostruire una nuova identità professionale. Siate pazienti! Non sarà una giornata fortunatissima, non tutti vi pioverà dal cielo. Infine servirà ancora molta cautela per lo Scorpione, sia in amore che nel lavoro. Il 2021 non sarà un anno che lascerà il segno, che permetterà grandi cambiamenti. Vi converrà procedere giorno dopo giorno, sforzandovi di tenere la vostra agitazione sotto controllo. Poca fortuna e purtroppo molto stress ancora.

Oroscopo di oggi: Sagittario – Pesci

Secondo le previsioni astrologiche di oggi il Sagittario potrebbe accusare un po’ di stanchezza o di insofferenza: occhio all’amore! Cercate di non sfogare la tensione sul partner! Sul lavoro sarà un ottimo momento. Chi vorrà mettersi in gioco, avrà diverse opportunità. Sarete nella cerchia dei segni più fortunati di questo mercoledì. Per il Capricorno inizierà un periodo di recupero, seppure lento. In amore ritroverete una Venere di nuovo amica. Le tensioni vissute nelle ultime settimane si supereranno. Sul lavoro servirà un po’ di pazienza in più, ma presto vi prenderete la vostra rivincita. La fortuna non sarà enorme, ma nemmeno la sfortuna! Tanta agitazione per l’Acquario che oggi faticherà a gestire i molti stimoli, le idee e le energie accumulate. Se non farete attenzione, rischierete di riversarle in amore! Sul lavoro potreste sentirti confusi e per questa ragione vi bloccherete. La tensione nervosa allontanerà la fortuna. I Pesci, infine, potranno cominciare a sorridere di nuovo, dopo un inizio anno molto turbolento. L‘amore tornerà più sereno e soddisfacente. Per quel che riguarda il lavoro dovrete pazientare ancora un mese e poi avrete ciò che desiderate. Piccoli momenti di fortuna possibili!