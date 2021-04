Oroscopo e Classifica di oggi, 14 aprile: Paolo Fox e Branko

Oroscopo e classifica di oggi 14 aprile 2021 – Ecco le anticipazioni astrologiche per la giornata di oggi di Paolo Fox e Branko rivolte a tutti i segni dello zodiaco. Sempre più persone leggono le previsioni dei due astrologi più amati d’Italia, per sapere in anticipo cosa avranno in serbo gli astri.

Come ogni giorno in questa rubrica astrologica scopriamo cosa ci attenderà oggi attraverso l’oroscopo. Se siete curiosi di conoscere le previsioni astrologiche per mercoledì 14 aprile 2021, non perdetevi il seguente oroscopo di Branko e Paolo Fox per oggi, dedicato a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo e Classifica Paolo Fox oggi mercoledì 14 aprile 2021

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi l’Ariete (3 stelle) si preannuncia una giornata piuttosto stancante. Se non riuscirete a portare a termine ogni cosa, fate un passo indietro. Il Toro (3 stelle) ritroverà nuova forza e vivrà piccoli colpi di fortuna, grazie all’arrivo di Venere nel segno. Per i Gemelli (5 stelle) sarà uno fra i segni più forti dello zodiaco, grazie a Luna, Marte, Giove, Saturno e Sole in aspetto favorevole. Il Cancro (3 stelle) comincerà una fase di recupero. Favoriti i nuovi incontri. Come anticipa l’astrologo de I Fatti Vostri oggi il Leone (2 stelle). dovrà avere grande prudenza, altrimenti la sua agitazione sarà causa di scompiglio in casa. Oggi la Vergine (4 stelle) avrà una marcia in più, specie in amore. Qualcuno potrebbe innamorarsi… La Bilancia (4 stelle) comincerà gradualmente a liberarsi della pressione provata nelle ultime settimane. Il momento di stallo è ormai alle spalle. Occorrerà a massima cautela allo Scorpione (2 stelle). Oggi la Luna e Venere in opposizione potrebbe farvi dire una parola sbagliata! In questa giornata di mercoledì il Sagittario (4 stelle) potrebbe essere assalito da una certa insofferenza, un senso di frustrazione o un calo fisico. Chi è alla ricerca di un impiego, dovrebbe muoversi in questi giorni. Buon recupero per il Capricorno (3 stelle) che sarà impegnato a tagliare tutti i rami secchi in vista dei prossimi mesi. Oggi l’Acquario (3 stelle) dovrà fare i conti con della confusione: sarà difficile gestire i tanti stimoli! Cercate di non discutere in amore! Infine i Pesci (4 stelle) recupererà forza e più serenità. Finalmente riuscirete a trovare il giusto equilibrio tra la realtà e ciò che desideri intimamente.

Oroscopo e Classifica Branko oggi mercoledì 14 aprile 2021

Secondo l’oroscopo di Branko oggi l’Ariete saluterà Venere che passerà nel segno del Toro. Il pianeta vi inviterà a diventare più pratici e meno impulsivi. Il Toro accoglierà Venere nel proprio cielo: finalmente riuscirete a recuperare l’armonia persa in amore e in famiglia. Per i Gemelli si preannuncia una giornata molto proficua. Sarete pieni di forza e di determinazione. Giornata di recupero per il Cancro che d’ora in avanti potrà contare su una Venere attiva. Guardatevi attorno! Come prevede lo stimato astrologo Branko oggi il Leone dovrà tenere la propria agitazione sotto controllo, altrimenti litigherà con il partner. Per la Vergine sarà un mercoledì di forza. Piano piano il cielo diventerà vostro alleato. Favoriti i nuovi incontri. Oggi la Bilancia comincerà a liberarsi di quella pressione che l’ha assillata a lungo. Gradualmente potrete rimettervi in moto! Servirà particolare cautela per lo Scorpione che avrà Luna e Venere in opposizione. La vostra agitazione sarà alle stelle. Il Sagittario sarà favorito soprattutto sul fronte lavorativo. Possibili nuove proposte, incarichi o scatti di carriera in vista. Oggi il Capricorno inizierà a recuperare terreno. Per iniziare si sentirà più amato e compreso in famiglia. Per l’Acquario sarà una giornata confusa e nervosa. Gestire i molti stimoli non sarà facile, ma non sfogate il vostro nervosismo su chi vi vuol bene! Infine i Pesci potranno recuperare più armonia interiore, grazie al nuovo passaggio di Venere in Toro. In qualche modo farete pace con l’amore.