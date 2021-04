Rita Rusic, chi è: Vittorio Cecchi Gori, compagno, Instagram

Rita Rusic è un’attrice e produttrice cinematografica, cantante e modella croata, nonché imprenditrice di moda per il marchio Violet and Grace, è naturalizzata italiana in seguito al matrimonio con il produttore italiano Vittorio Cecchi Gori. Molti la ricordano per il ruolo di Uraia in Attila flagello di Dio con Diego Abatantuono. È una degli ospiti di stasera del Maurizio Costanzo Show, in onda in seconda serata su Canale 5.

Chi è Rita Rusic

Nome: Rita

Rita Cognome : Rusic

: Rusic Data di nascita : 16 Maggio 1960

: 16 Maggio 1960 Luogo di nascita : Parenzo, Croazia

: Parenzo, Croazia Profilo Instagram : @ritarusic

: @ritarusic Segno zodiacale: Toro

Rita Rusic: Vittorio Cecchi Gori

Rita Rusic è stata protagonista di una delle storie d’amore più chiacchierate delle cronache rosa italiane tra gli anni ’80 e ’90. Le venne fatto il provino per il ruolo di Uraia proprio perché all’epoca fidanzata del produttore del film, Vittorio Cecchi Gori, e perché la produzione stessa era in difficoltà per il rifiuto di Eleonora Giorgi. Rita e Vittorio Cecchi Gori sono stati sposati dal 1983 al 2000 e sono stati protagonisti anche di uno dei divorzi più costosi della storia dello spettacolo italiano: la Rusic intentò causa a Cecchi Gori per la metà dei beni che questi possedeva negli States, per un patrimonio che superava all’epoca i 2mila miliardi di Lire.

Rita Rusic: compagno

Dopo il matrimonio con Vittorio Cecchi Gori, Rita Rusic ha avuto un’altra relazione importante e ufficiale con Ricardo Oliveros, venezuelano più giovane di lei di quasi vent’anni. Dalla fine di questa relazione, però, non si è più saputo nulla di concreto sulla vita sentimentale della donna. Che però si diverte a stuzzicare i suoi followers su Instagram lasciando indizi nei suoi post: di recente si è visto un uomo entrare in bagno mentre Rita faceva un breve video, e si intravede il profilo di un uomo in uno scatto che la vede in piedi su un tavolino sul suo balcone, in quella che si presume sia la sua residenza romana.

Rita Rusic: Instagram

Rita Rusic ha un profilo Instagram ufficiale e verificato attualmente seguito da più di 166mila followers e con 4671 post. Nonostante i quasi 61 anni Rita appare in splendida forma in praticamente tutti gli scatti che condivide con i suoi followers.