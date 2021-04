Rudy Zerbi, chi è: carriera, moglie, figli, Instagram

Rudy Zerbi è un produttore discografico e personaggio televisivo italiano. È diventato noto al grande pubblico per essere stato giurato dei principali talent show andati in onda su Mediaset negli ultimi anni: Operazione Trionfo, Amici di Maria De Filippi, Italia’s Got Talent, Tu sì que vales. È uno degli ospiti di stasera del Maurizio Costanzo Show, in onda in seconda serata su Canale 5.

Chi è Rudy Zerbi

Nome: Rodolfo

Rodolfo Cognome : Zerbi

: Zerbi Data di nascita : 3 Febbraio 1969

: 3 Febbraio 1969 Luogo di nascita : Lodi, Italia

: Lodi, Italia Profilo Instagram : @rudy_zerbi

: @rudy_zerbi Segno zodiacale: Acquario

Rudy Zerbi: carriera

Rudy Zerbi segue fin da giovane la sua passione per la musica iniziando a fare il DJ nella discoteca ligure Covo di Nord Est e presso Radio Tigullio. Torna a Milano dove prosegue la sua carriera completando gli studi universitari. Dopo diverse esperienze radiofoniche, inizia l’attività di talent scout e produttore discografico presso la Sony Music. Diventa famoso grazie alle ironiche interviste ai danni di artisti internazionali e a svariate collaborazioni radiofoniche e televisive con la Gialappa’s Band, tra le quali si ricorda Rai dire Sanremo, per la Rai. Da quando ha iniziato la propria carriera televisiva, ha abbandonato l’attività di talent scout, mantenendo invece quello di conduttore radiofonico su Radio Deejay.

Rudy Zerbi: moglie, figli

Rudy Zerbi è sentimentalmente legato a Maria Soledad Temporin, con la quale ha avuto un bambino nel 2015, Leo, il cui parto ha messo a rischio la vita del piccolo e della mamma: un distacco della placenta causò grossi problemi, tutti poi risoltisi per il meglio. Rudy Zerbi ha anche altri tre figli maschi nati da altre relazioni: dalla sua prima moglie Simona sono nati i primogeniti, Tommaso e Luca, poi, dalla nipote di Gianni Morandi, Carlotta Miti, è nato Edoardo. Anche Maria Soledad ha altre due figlie nate da una precedente relazione, i cui nomi sono tenuti estremamente riservati, e che Rudy tratta esattamente come se fossero sue. Su questo influisce forse il fatto di essere stato cresciuto a lungo da due padri che non erano i suoi genitori naturali: Rudy è infatti un figlio di naturale di Davide Mengacci, la madre glielo rivelò quand’era trentenne e in un momento in cui era convinta di stare per morire.

Rudy Zerbi: Instagram

Rudy Zerbi ha un profilo Instagram ufficiale e verificato seguito attualmente da quasi 2 milioni di followers: si può dire che sia a tutti gli effetti anche un Influencer. Il suo account è dedicato in particolar modo alle foto che lo ritraggono nelle trasmissioni televisive e a post sponsorizzati (l’ultimo per Nutella Biscuits ad esempio) ma non mancano scatti personali: di recente ha pubblicato una foto col suo cane e una di quando era piccolo, tra le braccia della mamma.