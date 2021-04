Stasera in tv 14 Aprile 2021: Giornal.it vi offre la programmazione completa della serata televisiva di oggi. Tutti i programmi in chiaro dei canali Rai e Mediaset che, lo ricordiamo, da qualche tempo hanno ampliato la propria offerta grazie al digitale terrestre e all’arrivo di nuovi canali spesso interamente dedicati ad una o più tematiche. Giornal.it vi dirà ogni sera cosa fa Stasera in Tv: una guida e un elenco sempre aggiornate dei programmi in onda oggi 14 Aprile 2021.

Stasera in tv 14 Aprile 2021: programmi e film Rai e Mediaset

Mercoledì 14 Aprile 2021 vede in onda su Rai1 il ritorno de Il commissario Montalbano. Su Rai2 va in onda lo show Game of Games Gioco Loco. Su Rai3 invece nuova puntata di Chi l’ha visto?. Su Canale 5 c’è il ritorno di Daydreamer Le ali del sogno. Su Italia1 il film King Arthur Il potere della spada, mentre su Rete4 torna l’attualità di Zona bianca.

Rai 1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia

23:45 – Porta a Porta

23:50 – TG1 Sera

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Games of Games Gioco Loco

23:20 – Re Start

00:45 – I Lunatici

Rai 3

20:00 – Blob

20:20 – Via Dei Matti n°0

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Rete 4

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – ZONA BIANCA

00:35 – CONFESSIONE REPORTER

01:25 – TG4 L’ULTIMA ORA

Canale 5

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – RIASSUNTO – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

Italia 1

20:24 – C.S.I. MIAMI – L’ULTIMO LANCIO

21:20 – KING ARTHUR: IL POTERE DELLA SPADA

23:50 – PRESSING CHAMPIONS LEAGUE

La 7

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide – La Guerra delle Spie

01:00 – TG LA7 Notte

Tv8

20:20 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 141 Prima TV

21:25 – Name That Tune – Indovina la canzone Ep. 2 Prima TV

00:00 – Permesso Maisano Valentina Nappi Prima TV

Nove

20:30 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:25 – Accordi & disaccordi (live)

22:45 – Fratelli di Crozza

00:15 – Naked Attraction Italia – 1^TV

Rai 4

20:33 – Criminal Minds III ep.5

21:21 – L’ora nera

22:52 – Mortal

Rai 5

20:15 – Museo con vista

21:15 – John Lennon Gimme Some Truth

22:19 – Freddie Mercury, The Ultimate Showman

23:19 – Lou Reed in concerto

Rai Premium

19:30 – Una Pallottola nel Cuore – Il passato che ritorna p.3

21:20 – La Fuggitiva – ep.3-4

23:15 – Leonardo – ep.5-6

Rai Movie

21:10 – Mister Felicità

22:45 – Movie Mag

23:10 – Passione sinistra

La7d

20:10 – Cuochi e Fiamme

20:50 – La cucina di Sonia

21:30 – Little Murders – Il crimine non paga

Cielo

20:55 – Affari di famiglia Il dipinto di Muhammad Ali

21:20 – Los Angeles di fuoco

23:05 – La nipote

Discovery RealTime

20:25 – Cortesie per gli ospiti – 1^TV

21:25 – Matrimonio a prima vista Italia – 1^TV

22:45 – Ti spedisco in convento – Ora et labora

Iris

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – BASSIFONDI

21:00 – MICHAEL CLAYTON

23:29 – SCUOLA DI CULT

23:35 – GANGSTER SQUAD

Cine34

20:58 – ANTEPRIMA DI GUIDO TERSILLI

21:00 – PROF. DOTT. GUIDO TERSILLI, PRIMARIO DELLA CLINICA VILLA CELESTE

23:04 – GUIDO TERSILLI

Paramount Pictures

19:19 – A CENA CON… – SBAMM!

21:00 – INFELICI E CONTENTI

22:55 – SELVAGGI

La5

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – LOL – PAZZA DEL MIO MIGLIORE AMICO

23:10 – TAMMY

Mediaset 20

20:42 – THE BIG BANG THEORY I – IL COROLLARIO DEL GATTO

21:05 – A DANGEROUS MAN – SOLO CONTRO TUTTI

23:16 – LIVE! – CORSA CONTRO IL TEMPO