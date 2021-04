Stefania Orlando, chi è: famiglia, figli, Cassano, Instagram

Stefania Orlando è una conduttrice e personaggio televisivo italiano. È stata di recente una delle protagoniste del GF VIP, arrivando in terza posizione. È una degli ospiti di stasera del Maurizio Costanzo Show, in onda in seconda serata su Canale 5.

Chi è Stefania Orlando

Nome: Stefania

Stefania Cognome : Orlando

: Orlando Data di nascita : 23 Dicembre 1966

: 23 Dicembre 1966 Luogo di nascita : Roma, Italia

: Roma, Italia Profilo Instagram : @stefaniaorlando1

: @stefaniaorlando1 Segno zodiacale: Capricorno

Stefania Orlando debutta in tv come valletta, ma il suo volto si impone negli anni successivi come conduttrice di programmi molto amati quali I fatti vostri, Il lotto alle otto e Unomattina in famiglia. Dopo una lunga parentesi sui canali più importanti Rai, dal 2015 è diventata il volto di punta di Telenorba e Canale Italia, canali regionali. Soltanto negli ultimi anni si è rivista spesso a Mediaset a Live – Non è la D’Urso e come concorrente al Grande Fratello VIP.

Stefania Orlando: famiglia e figli

Stefania Orlando è fidanzata dal 2008 con il musicista Simone Gianlorenzi, ma i due hanno deciso di sposarsi soltanto nel 2019, quando poi allestirono una cerimonia in grande stile. Vivono insieme a Roma e non hanno figli: Stefania ne ha parlato durante l’ultima edizione del GF VIP confessando che il figlio desiderato non è mai venuto e che si sente un po’ in colpa nei confronti dei suoi genitori che avrebbero tanto voluto un nipotino. Stefania è figlia del magistrato, giurista e professore universitario Pietro Romano Orlando, e di sua moglie Annamaria. Ha due fratelli maggiori, Gianni Orlando, un artista che vive a Parigi e Fabio Massimo Orlando, avvocato.

Stefania Orlando: Cassano

Tra i flirt attribuiti a Stefania Orlando prima della relazione col suo attuale marito, c’è quello con Antonio Cassano. Si parla dei primi anni 2000, e più precisamente del 2004, quando il giocatore militava nella Roma e la soubrette era già separata dal suo primo marito, l’attore Andrea Roncato. All’epoca fu la stessa Stefania a parlare di numerosi messaggi SMS scambiati tra i due dal contenuto bollente, ma la cosa non è mai stata confermata da Cassano e smentita dall’agente del giocatore, che all’epoca era ufficialmente single.

Stefania Orlando: Instagram

Stefania Orlando ha un profilo Instagram ufficiale e verificato attualmente seguito da più di 658mila followers e con 5423 post. Stefania utilizza il suo profilo soprattutto per la pubblicazione di immagini provenienti dalla sfera pubblica della sua vita, come da trasmissioni tv o da shooting fotografici, ma non mancano alcuni scatti personali.