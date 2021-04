Valeria Vedovatti, chi è la giovane influencer, fidanzata di Jody Cecchetto?

Valeria Vedovatti è la giovanissima è famosa nota star del web, conosciuta sopratutto dai più giovani. Youtuber di successo (il suo canale ha superato da diverso tempo i 300mila iscritti) e presenza costante su Instagram, dove conta oltre 1,2 milioni di followers, è anche la fidanzata di Jody Cecchetto, “figlio d’arte”, primogenito di Claudio Cecchetto.

Valeria Vedovatti, chi è

Nome: Valeria

Valeria Cognome: Vedovatti

Vedovatti Data di nascita: 15 gennaio 2003

15 gennaio 2003 Luogo di nascita : Lugano, Svizzera

: Lugano, Svizzera Segno zodiacale : Capricorno

: Capricorno Instagram: @valevedovatti

Nata a Lugano, in Svizzera, nel cantone italiano, è già molto popolare nonostante abbia compiuto da poco 18 anni. La vera svolta nella sua vita arriva quando di anni ne ha soli 14, ossia quando decide di aprire il proprio canale Youtube nel 2017, dove inizia a parlare di se davanti alla telecamera. Nel primissimo video del suo canale così recitava: “Ho aperto questo canale per condividere con voi disagi (perché non mancano mai) e momenti belli della mia vita! Faccio video per passione, perché mi rende felice, con l’obbiettivo di strappare un sorriso a qualcuno“.

Il successo del format sulla piattaforma, unito da uno stile genuino e spontaneo della giovane le hanno permesso di acquisire una popolarità che in pochi mesi le ha permesso di superare i 25mila iscritti sul “tubo”, e di approdare con altrettanto successo su altri social media come Instagram, TikTok e Musical.y. Nel 2018 prende parte al Beautiful Festival assieme ad altri influencer e anche il 2019 è un anno particolarmente proficuo: pubblica infatti il suo primo libro, un fotoromanzo, ossia Come stai, e nello stesso periodo riesce ad aggiudicarsi Kids’ Choice Awards 2019 nella categoria “Nuova star preferita”, lo scorso anno ha esordito come conduttrice su Nickelodeon con il programma SlimeFest, assieme alla “collega” Marta Losito e nello stesso anno. Da quest’anno conduce un programma su RDS, Meet & greet con Jason Gagliani. Ha rivelato che vorrebbe fare l’attrice nel prossimo futuro.

Fidanzato e vita privata

Dal 2020 è legata sentimentalmente con Jody Cecchetto, di 9 anni più grande: la differenza di età le è “costata” qualche critica anche se lei ha prontamente risposto: “Se è un peso? Assolutamente no. Ok, l’età conta, ma bisogna vedere tante circostanze: lo stile di vita delle due persone, la mentalità. A livello proprio di rapporto siamo super allineati su tutti, questo non ci pesa né ci frena. Per noi non è un problema“. La giovane è molto legata alla famiglia: ha dedicato alla madre Gabi un tatuaggio, ed ha un fratello di 29 anni, Luca e una sorella di 31, Sara.