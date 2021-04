Alessandra Dolci, ecco chi è: biografia, vita privata, figli

Alessandra Dolci è un magistrato italiano, ospite stasera di Anni 20, trasmissione di approfondimento giornalistico in onda su Rai2 in prima serata. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Chi è Alessandra Dolci

Nome: Alessandra

Alessandra Cognome : Dolci

: Dolci Data di nascita : 16 Agosto 1960

: 16 Agosto 1960 Luogo di nascita : Cremona, Italia

: Cremona, Italia Profilo Instagram : n.d.

: n.d. Segno zodiacale: Leone

Alessandra Dolci: biografia

Inizia la carriera di magistrato a 26 anni, alla Procura della Repubblica di Monza. Ha giurato il 20 Dicembre 2017 come procuratore aggiunto di Milano, ruolo che fino a poco tempo prima ricopriva Ilda Boccassini, con la quale Dolci ha lavorato fianco a fianco per anni. Su nomina del CSM, Alessandra Dolci è diventata direttrice della Direzione Distrettuale Antimafia, incarico che le ha dato modo di continuare l’attività di contrasto alla criminalità organizzata avviata negli anni precedenti. Vincitrice del premio Borsellino nel 2018, ha di fatto contrastato le infiltrazioni della ‘ndrangheta nella società e nell’economia lombarda. Tra le sue indagini si ricorda l’operazione “Crimine infinito”, che portò a circa 200 arresti tra Milano e Reggio Calabria.

Alessandra Dolci: vita privata, figli

La vita privata di Alessandra Dolci, come forse è immaginabile, non è di dominio pubblico, così come non è dato sapere se ha figli e quanti ne ha: un magistrato ha diritto al massimo della riservatezza proprio per il ruolo delicato che ricopre all’interno del sistema della giustizia e della società.