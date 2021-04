Daniele Liotti è uno degli attori di televisione e cinema più noti, particolarmente famoso per le numerose interpretazioni in produzioni come Un Passo dal Cielo, dove ha preso il posto di Terence Hill, vestendo i panni di Francesco Neri dal 2017. Ha fatto inoltre parte del cast di film come Tutta colpa di Freud, e serie come Squadra Mobile e Immaturi – La serie.

Chi è Daniele Liotti

Nome: Daniele

Daniele Cognome : Liotti

: Liotti Data di nascita : 1° aprile 1971

: 1° aprile 1971 Luogo di nascita : Roma, Italia

: Roma, Italia Segno zodiacale: Ariete

Vita e carriera

Daniele Liotti inizialmente non sembrava “direzionato” verso la carriera di attore: fino all’età di 20 anni ha infatti ambito a diventare un calciatore professionista, avendo militato a lungo nelle giovanili della Roma, inquadrato come centrocampista difensivo anche se un infortunio piuttosto grave ne ha limitato le velleità. Su “spinta” del padre si iscrive a Giurisprudenza ma decide in poco tempo di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo, come i suoi due fratelli entrambi cantanti. Tuttavia sceglie la strada della recitazione, e dopo aver fatto il figurante in Primadonna di Gianni Boncompagni, esordisce come attore nel 1995 in Non parlo più anche se la prima popolarità arriva con Cresceranno i carciofi a Mimongo. La sua carriera prosegue a ritmo sostenuto sia nelle fiction che nei film, anche all’estero, dove dimostra una certa versatilità tra ruoli e generi. Alcuni anni fa è stato anche uno dei giudici del programma Amici di Maria De Filippi.

Vita sentimentale

Dalla sua prima relazione con Arianna è nato il figlio Francesco, nato nel 1998, anche se i due si sono separati pochi anni dopo. I rapporti sono rimasti comunque buoni.

Successivamente Daniele ha intrapreso una nuova relazione con una donna di nome Francesca. Dal 2015 tuttavia l’attore è legato sentimentalmente con l’attrice Cristina D’Alberto, che due anni dopo lo ha reso nuovamente padre, con la nascita di Beatrice.