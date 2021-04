Luca Barbareschi, ecco chi è: patrimonio, imprenditore, moglie, figli, eredità, malattia

Luca Barbareschi è un attore, regista, produttore, autore e personaggio televisivo italiano, è il direttore artistico dell’Eliseo di Roma. È stato anche deputato della Repubblica Italiana, con un periodo vissuto in politica, quindi. È il vip che sarà il concorrente della puntata di stasera di Soliti Ignoti – Il ritorno, trasmissione condotta da Amadeus nel preserale di Rai1. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui.

Chi è Luca Barbareschi

Nome: Luca Giorgio

Luca Giorgio Cognome : Barbareschi

: Barbareschi Data di nascita : 28 Luglio 1956

: 28 Luglio 1956 Luogo di nascita : Montevideo, Uruguay

: Montevideo, Uruguay Profilo Instagram : @barbareschiluca

: @barbareschiluca Segno zodiacale: Leone

Luca Barbareschi: patrimonio, imprenditore

È impossibile stimare con precisione il patrimonio di Luca Barbareschi che è figlio di un imprenditore e che ha fatto della produzione e dell’impresa una parte importante della propria vita. Di sicuro parliamo di un uomo possidente che, come ricorderemo dopo, si è potuto permettere di pagare università da 1 milione di Euro per ognuno dei suoi sei figli e che gode, come deputato della Repubblica, anche di alcuni vitalizi. Luca Barbareschi è anche il fondatore delle società informatiche Glamm Interactive e Video Online, e della casa di produzione di contenuti e format televisivi Casanova Multimedia. Ha fondato poi una seconda casa di produzione con sede a Los Angeles, la Four Point Entertainment. Di recente ha prodotto due film diretti da Roman Polanski.

Luca Barbareschi: moglie, figli, eredità

Luca Barbareschi è stato sposato in passato con Patrizia Fachini, dalla quale ha avuto le figlie Beatrice, Eleonora e Angelica. Poi compagno per 7 anni dell’attrice Lucrezia Lante della Rovere, attualmente è legato da diversi anni ad Elena Monorchio, figlia dell’ex ragioniere generale dello Stato Andrea, dalla quale ha avuto due figli, Maddalena e Francesco Saverio. Circa due anni fa, in un’intervista rilasciata in tv a Pierluigi Diaco, ha dichiarato di aver tolto l’eredità a tutti i suoi figli perché ha dato loro la possibilità di lavorare e di usufruire tutti dei passaporti italiano, uruguagio e statunitense, oltre ad aver dato il massimo livello degli studi al mondo.

Luca Barbareschi: malattia

In passato Luca Barbareschi ha dichiarato – era più o meno il 2013 – di avere il fegato devastato e di doversi curare in maniera importante per scongiurare rischi gravi, anche il pericolo di perdere la vita. Le cure sono poi andate bene e gli hanno consentito di riprendere le sue attività.