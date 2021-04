Oroscopo di oggi, 15 aprile; amore, lavoro e fortuna – I giorni trascorrono velocemente e in un baleno abbiamo già oltrepassato la metà settimana. Quali sorprese riserveranno le stelle ai segni zodiacali? Se sei curioso di scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di oggi sull’amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo di oggi: Ariete – Cancro

Secondo l’oroscopo di oggi l’Ariete si sentirà forte e determinato, grazie anche a una bellissima Luna. Sul lavoro sarete stimolati a superare le difficoltà non ancora risolte. In amore potrete riavvicinarvi al partner, se di recente avete vissuto un distacco. Il ritrovato ottimismo attirerà fortuna. Il Toro potrà contare sulla presenza di Venere per dedicarsi all’amore e all’amicizia. Sul lavoro sarà meglio accontentarsi e non avere troppe pretese, con Giove e Saturno contrari. Piccoli colpi di fortuna possibili. I Gemelli avranno il mondo ai loro piedi. Sul lavoro potrete fare passi da giganti. L’imperativo sarà: agire! Anche in amore si preannuncia una giornata ricca di nuove opportunità. Oggi la dea bendata potrebbe baciarvi quando meno ve lo aspettate. Nelle prossime ore il Cancro comincerà ad avere il sentore di un imminente cambiamento. In amore potrete recuperare la serenità persa nei mesi scorsi. Sul lavoro dovrete pazientare fino a maggio inoltrato. Poi qualcosa di bello potrebbe capitarvi. Molto presto la fortuna si ricorderà di voi!

Oroscopo di oggi: Leone – Scorpione

Come indica l’oroscopo di oggi per il Leone dovrà tirare fuori il suo animo da vero combattente. Sul lavoro avrete voglia di prendervi le vostre soddisfazioni, anche se non sarà facile. In amore avrete bisogno di prudenza. Occhio a non diventare competere con il partner. La fortuna continuerà a voltarvi le spalle. Meglio contare sulle proprie forze. La Vergine, invece, potrà cominciare a risalire la china, soprattutto in amore. Verso fine giornata un leggero nervosismo potrebbe creare tensioni in casa: siate prudenti! Sul lavoro dovrete farvi scivolare le provocazioni addosso. La fortuna potrebbe arrivare a tratti. Oggi si prospetta una giornata di recupero per la Bilancia. In amore sarà possibile recuperare il rapporto, ora che Venere non è più opposta. Sul lavoro dovrai aspettarti cambiamenti radicali, ma alla fine la spunterete voi! Poca fortuna e tanto impegno, per il momento. Infine lo Scorpione avrà un giovedì molto complicato. Sia in amore sia nel lavoro sarà necessario mantenere il self control, per non litigare con qualcuno. Non è un periodo fortunato, fatevene una ragione.

Oroscopo di oggi: Sagittario – Pesci

Secondo le previsioni astrologiche di oggi il Sagittario dovrà tenere testa alla Luna e a Marte in aspetto opposto. Sul lavoro, ma anche in amore il nervosismo potrebbe prendere il sopravvento. Cercate di fare lo stretto necessario e niente d i più! La fortuna non sarà dalla vostra parte. Oggi per il Capricorno inizierà un periodo di recupero significativo. Sul lavoro non avrete grandi intoppi, ma nemmeno novità. Dovreste occuparvi di più dell’amore e degli affetti, perché potrebbero regalarvi belle emozioni. Non si prospetta una giornata molto fortunata. Servirà la massima cautela all’Acquario, perché oggi potrebbe sentirsi sconfortato in intimorito. In amore dovrete cercare di non scaricare il vostro malumore sull’altro. Sul lavoro potreste sentirvi bloccati, ma sarà solo per poco! Meglio non fare azzardi, perché non avrete la protezione della dea bendata. Infine i Pesci sentiranno la presenza attiva di Venere. Finalmente in amore avrete tutte le carte in regola per ritrovare il sorriso, ma dovrete sforzarvi di non rimuginare sul passato. Il lavoro vi chiederà ancora un po’ di pazienza, prima di vedere qualche novità interessante. Pochi momenti di fortuna.