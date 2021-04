Oroscopo e Classifica di oggi, 15 aprile: Paolo Fox e Branko

Oroscopo e classifica di oggi 15 aprile 2021 – Ecco le anticipazioni astrologiche per la giornata di oggi di Paolo Fox e Branko rivolte a tutti i segni dello zodiaco. Sempre più persone leggono le previsioni dei due astrologi più amati d’Italia, per sapere in anticipo cosa avranno in serbo gli astri.

Come ogni giorno in questa rubrica astrologica scopriamo cosa ci attenderà oggi attraverso l’oroscopo. Se siete curiosi di conoscere le previsioni astrologiche per giovedì 15 aprile 2021, non perdetevi il seguente oroscopo di Branko e Paolo Fox per oggi, dedicato a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo e Classifica Paolo Fox oggi giovedì 15 aprile 2021

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi Ariete – 4 stelle. Sarai forte e grintoso come non mai! Potrai usare questa energia per superare quegli ostacoli nati nel biennio passato. Toro – 3 stelle. Con Venere nel segno dovresti dedicarti soprattutto all’amore e alle amicizie: avrai la possibilità di recuperare. Sul lavoro meglio non fare il passo più lungo della gamba. Gemelli – 5 stelle. Oggi si preannuncia una giornata memorabile, grazie all’arrivo della Luna nel segno. Sarai pieno di vitalità e creatività, nuove idee da mettere in gioco. Cancro – 3 stelle. Oggi intravedrai la luce in fondo al tunnel. Finalmente potrai cominciare a pensare al tuo futuro con più ottimismo. Novità di lavoro in vista. Leone – 2 stelle. Come prevede lo stimato astrologo Fox oggi dovrai affilare gli artigli, perché ti aspetta una giornata da vero combattente. Sarai determinato a vincere ogni sfida. Cerca solo di non trasformare anche l’amore in un campo di battaglia. Vergine – 3 stelle. Sta per cominciare la stagione del Toro. Una stagione che ti regalerà forza e nuove opportunità. A poco a poco si potrà recuperare, ma nel corso di questo giovedì potrebbe emergere un po’ di stanchezza. Sii prudente! Bilancia – 3 stelle. Ti sentirai più forte e speranzoso, perché ti stai sbarazzando di molte opposizioni planetarie. Sfrutta questa forza per affrontare i cambiamenti sul lavoro, anche se non tutti ti piaceranno. In amore ritroverai una maggiore intesa di coppia. Scorpione – 2 stelle. Oggi si prospetta una giornata decisamente faticosa. Sarai nervoso, sotto pressione, agitato e in conflitto con tutto il mondo, anche con te stesso. Servirà molta pazienza per non litigare, in amore o nel lavoro. Sagittario – 3 stelle. La Luna e Marte in Gemelli non ti renderanno le prossime 48 ore semplicissime. Potresti fare i conti con una certa insofferenza, fiacchezza o tensione nervosa. Qualcuno avrà bisogno di starsene per i fatti propri. Guai a importi le cose! Capricorno – 3 stelle. Anche se oggi non avrai ritrovato la piena forma, comincerai a guardare al futuro con più motivazione e speranza. Dovresti alleggerirti sul lavoro e ritagliare dello spazio per la vita privata. Meglio fare poco, ma farlo bene! Acquario – 3 stelle. Oggi sarà un giovedì piuttosto complicato. Dovrai cercare di contrastare i timori, un senso di vittimismo che potrebbe coglierti di punto in bianco. Le cose stanno per cambiare, sii paziente! Pesci – 3 stelle. Sarà importante cominciare a guardare avanti. Dovrete liberarvi di un passato piuttosto opprimente. Possibile fiacchezza in arrivo.

Oroscopo e Classifica Branko oggi giovedì 15 aprile 2021

Secondo l’oroscopo di Branko oggi l’Ariete sarà talmente in piena forma da risultare convincente in ogni ambito. Il Toro potrà fare scelte in amore, dichiararsi, recuperare un rapporto o portare avanti una trattativa importante. Giornata davvero promettente! Oggi i Gemelli saranno grandi protagonisti. il mondo sarà letteralmente vostro, se lo vorrete. Non sprecate questa opportunità. Il Cancro dovresti iniziare a seminare. Se lo farai, raccoglierai presto frutti generosi, guadagnerai soldi inaspettati. Il Leone oggi se non farà attenzione, rischierà di competere con il partner. Occhio alla rivalità! Come sostiene l’astrologo Branko la Vergine potrebbe avere a che fare con dei concorrenti molto agguerriti: cercate di non perdere le staffe! La Bilancia oggi si scoprirà curiosi dell’eros, desiderosa di riscoprire la passionalità persa. Sarà merito della Luna e di Marte nel segno dei Gemelli. Per lo Scorpione ci saranno nuovi problemi di soldi da affrontare. Dovrete sforzarvi di mantenere calma e sangue freddo. Oggi il Sagittario dovrà gestire come meglio riuscirà il proprio nervosismo, la voglia di puntualizzare su tutto. Giornata proficua per il Capricorno che potrà cominciare a puntare in alto. Comincia un periodo decisamente più promettente. Oggi l’Acquario potrebbe ritrovarsi alcune carte importanti da firmare. Non siate azzardati, ma cercate prima ogni garanzia necessaria. Infine i Pesci potrebbero accusare un leggero calo fisico, qualche piccolo fastidio fisico. Sarà meglio che vi riguardiate.