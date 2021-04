Stasera in tv 15 Aprile 2021: Giornal.it vi offre la programmazione completa della serata televisiva di oggi. Tutti i programmi in chiaro dei canali Rai e Mediaset che, lo ricordiamo, da qualche tempo hanno ampliato la propria offerta grazie al digitale terrestre e all’arrivo di nuovi canali spesso interamente dedicati ad una o più tematiche. Giornal.it vi dirà ogni sera cosa fa Stasera in Tv: una guida e un elenco sempre aggiornate dei programmi in onda oggi 15 Aprile 2021.

Stasera in tv 15 Aprile 2021: programmi e film Rai e Mediaset

Giovedì 15 Aprile 2021 vede in onda su Rai1 il ritorno de Un passo dal cielo 6. Su Rai2 va in onda l’approfondimento di Anni 20. Su Rai3 invece il film Il professore cambia scuola. Su Canale 5 c’è il ritorno de L’isola dei famosi 21. Su Italia1 il film La fredda luce del giorno, mentre su Rete4 torna l’attualità di Dritto e rovescio.

Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Un passo dal cielo 6 – I guardiani – Il leone della montagna

23:40 – Porta a Porta

Rai 2

21:00 – TG2 Post

21:20 – Anni 20

23:05 – 9-1-1 Halloween

23:50 – Il Lato Positivo

Rai 3

20:20 – Via Dei Matti n°0

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Il professore cambia scuola

23:15 – Illuminate 3 Renata Tebaldi – L’angelo della lirica

Rete 4

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

00:49 – SENILITA’

Canale 5

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – L’ISOLA DEI FAMOSI

Italia 1

20:24 – C.S.I. MIAMI – BUONE AZIONI

21:20 – LA FREDDA LUCE DEL GIORNO

23:15 – SPLIT

La 7

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

01:00 – TG LA7 Notte

Tv8

20:30 – UEFA Europa League Prepartita – Quarti Ritorno Live

21:00 – Diretta Gol Europa League Quarti Ritorno Live

23:00 – UEFA Europa League Postpartita – Quarti Ritorno Live

Nove

20:15 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:35 – E’ gia’ ieri

23:20 – Diamo i numeri

Rai 4

19:59 – Criminal Minds III ep.7

21:20 – Criminal minds XV

23:16 – Murder Maps: Barbablù Henri Désiré Landru

Rai 5

20:29 – Museo con vista Ep 3 – Sulle orme di Turner

21:15 – Antonio Pappano dirige l’Elias di Mendelssohn

23:25 – Led Zeppelin video Biografia Prima parte

Rai Premium

9:30 – Una pallottola nel cuore – Il vero e il falso p.4

21:20 – Rex – Minuti contati

22:10 – Rex – Bravi ragazzi

23:00 – Lilly Schonauer – Innamorata di uno sconosciuto

Rai Movie

20:45 – Stanlio e Ollio – Il pugno di ferro

21:10 – Captain Phillips – Attacco in mare aperto

23:30 – Shaft

La7d

20:10 – Cuochi e Fiamme

20:50 – La cucina di Sonia

21:35 – Eden – Un pianeta da salvare

Cielo

20:55 – Affari di famiglia Il Santo Graal dei video games

21:25 – La spada della vendetta

23:05 – Gioco di seduzione

Discovery RealTime

20:25 – Cortesie per gli ospiti – 1^TV

21:25 – Vite al limite – Melissa

23:15 – La clinica della pelle – 1^TV

Iris

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – COWBOY

21:00 – THE PRESTIGE

23:41 – JOHNNY MNEMONIC

Cine34

18:55 – A CENA CON… – NO PROBLEM

21:00 – TI PRESENTO UN AMICO

22:58 – SOTTO IL VESTITO NIENTE – L’ULTIMA SFILATA

Paramount Pictures

20:45 – Strega per Amore

21:10 – A casa con i suoi

22:55 – Yellowstone

23:45 – Yellowstone

La5

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – LA MUSICA CHE NON TI HO DETTO

23:15 – A PROPOSITO DI LUKE

Mediaset 20

20:42 – THE BIG BANG THEORY I – IL POSTULATO DELL’HAMBURGER

21:05 – 300: L’ALBA DI UN IMPERO

23:28 – HIGHLIGHTS CHAMPIONS LEAGUE ’19-’20

23:58 – A DANGEROUS MAN