Valeria Sturba, ecco chi è la ragazza del duo OoopopoiooO

Valeria Sturba è una musicista polistrumentista italiana, una dei due componenti del duo OoopopoiooO. È una degli ospiti di stasera della trasmissione Via dei Matti numero 0, in onda su Rai3 e condotta da Stefano Bollani e Valentina Cenni. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Chi è Valeria Sturba

Nome: Valeria

Valeria Cognome : Sturba

: Sturba Data di nascita : 1991

: 1991 Luogo di nascita : Abruzzo

: Abruzzo Profilo Instagram : n.d.

: n.d. Segno zodiacale: n.d.

Valeria Sturba: biografia

Valeria Sturba è nata nel 1991 in Abruzzo. Studia violino e si diploma al Conservatorio di Pescara nel 2010, poi si trasferisce subito a Bologna per iniziare diverse collaborazioni con cantautori emergenti come Cesare Livrizzi, Federico Sirianni, Germano Bonaveri, Paolo Fiorucci, Daniele Faraotti. L’allargamento dei propri orizzonti la porta a spaziare dal rock al tango, con una decisa svolta verso l’improvvisazione elettronica, in cui affianca gli effetti del theremin al violino. Partecipa a diverse incisioni discografiche e progetti, come quelli di Nkisi, LeiBei, Valentina e La Corte di Zanzibar, Salomè.

Ha suonato con: Dimitri Sillato, Vincenzo Vasi (con cui compone il duo ospite stasera a Via dei Matti numero 0), Giancarlo Bianchetti, Pepe Medri.

Valeria Sturba e Vincenzo Vasi: gli OoopopoiooO

Il duo formato da Valeria Sturba e Vincenzo Vasi nasce nel 2012. Gli OoopopoiooO si esibiscono in performances nelle quali alla voce e ad alcuni strumenti musicali tradizionali si affianca il dei theremin e della musica fatta con tecnologia ed oggetti quotidiani.

Una musica che diventa così ipnotica, bizzarra, melodica e divertente e che si trasforma in un’esperienza fatta di suoni e visioni, in cui è facile perdersi in atmosfere oniriche e lasciarsi cullare da suoni impalpabili, ma anche farsi trasportare dal ritmo e dalla leggerezza delle canzoni. Di seguito la loro esibizione al TedX di Novara.