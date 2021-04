Adriano Giannini, chi è il figlio di Giancarlo? Età, carriera e vita privata

Adriano Giannini può considerarsi a tutti gli effetti un vero e proprio “figlio d’arte”: esattamente come i due genitori Giancarlo e Livia Giampalmo ha da molti anni intrapreso la strada della recitazione, come attore e doppiatore, dove si è aggiudicato numerosi riconoscimenti.

Chi è Adriano Giannini

Nome: Adriano

Adriano Cognome : Giannini

: Giannini Data di nascita : 10 maggio 1971

: 10 maggio 1971 Luogo di nascita : Roma

: Roma Segno zodiacale: Toro

Toro Instagram: @adrianogiannini

Carriera

Adriano è cresciuto tra due famiglie, visto che i suoi genitori si sono separati quando lui aveva soli 4 anni. Nonostante il settore professionale dei genitori, inizialmente non sembra destinato ad una carriera nel mondo del cinema, che lo vedrà per la prima volta impegnato come aiuto regista nel film Evelina e i suoi figli, diretto dalla madre. Farà lo stesso per altri registi come Giuseppe Tornatore in Una pura formalità, Rob Cohen in Daylight – Trappola nel tunnel e Anthony Minghella ne Il talento di Mr. Ripley. L’esordio come attore arriva nel 2002 con il film Alla rivoluzione sulla due cavalli, di Maurizio Sciarra. L’anno successivo recita a fianco di Madonna in Travolti dal destino, remake di un grande classico recitato dal padre, Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto di Lina Wertmüller, anche se il remake verrà pesantemente stroncato dalla critica. Reciterà in altri film come Le conseguenze dell’amore, Ocean’s Twelve e Nero Bifamiliare. Oltre ad un proficuo lavoro nelle fiction, si distingue come doppiatore: Heath Ledger ne Il Cavaliere Oscuro, Joaquin Phoenix in Joker, Christian Bale in The Fighter , Tom Hardy in Revenant – Redivivo e Venom sono solo alcuni dei suoi lavori particolarmente apprezzati, al punto che nel 2009 si aggiudica il Nastro d’argento per il suo lavoro ne Il Cavaliere Oscuro e il Leggio d’oro” come rivelazione maschile dell’anno l’anno precedente.

Vita privata

Adriano Giannini è sposato con Gaia Trussardi dal 2019, dopo aver iniziato una relazione sentimentale due anni prima. In precedenza Adriano era legato ad una ristoratrice di nome Maria.